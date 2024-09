AWS investeert 8 miljard Britse pond in datacenters in Verenigd Koninkrijk

AWS gaat de komende vijf jaar maar liefst 8 miljard Britse pond (9,5 miljard euro) investeren in het bouwen, draaien en onderhouden van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde eigen datacenters.

Met de nieuwe investeringen wil de techgigant zijn datacentercapaciteit in het VK verder uitbouwen, schrijft Reuters. Sinds 2022 is AWS gestaag bezig meer te investeren in eigen Britse datacenters. Inmiddels heeft het al 3 miljard Britse pond geïnvesteerd in datacenters in Londen en Manchester.

Volgens AWS moeten de komende investeringen ook flink bijdragen aan de Britse economie. De nieuwe capaciteit zou tegen 2028 in totaal 14 miljard Britse pond bijdragen aan het Britse bruto nationaal product. Ook moeten de investeringen meer dan 14.000 banen gaan opleveren bij Britse bedrijven.

Waar de nieuwe datacentercapaciteit gaat komen, is vanwege veiligheidsredenen niet bekend gemaakt. Volgens AWS komen nieuwe datacenters op plekken die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De Britse regering zou met de cloudreus praten over investeringen in andere delen van het land, naast de huidige regio’s.

Meer Europese investeringen

Het VK is niet het enige Europese land waarin AWS zijn datacentercapaciteit flink aan het uitbreiden is. Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend 15,7 miljard euro in Spaanse datacenters te investeren en daarnaast nog eens 7,8 miljard euro voor eigen datacenters in Duitsland. Ook Italië krijgt extra AWS-datacenters.

De mogelijke trigger voor de nieuwe investeringen van AWS in eigen Europese datacentercapaciteit is dat grote bedrijven weer meer geld willen uitgeven aan cloudinfrastructuur. Dit in tegenstelling tot 2023 toen vaker een pas op de plaats werd gemaakt.

Een belangrijke oorzaak van de hernieuwde grootzakelijke interesse in cloudinfrastructuur is volgens experts vooral de interesse van bedrijven voor het toepassen van AI-oplossingen voor de eigen werkzaamheden. Ook de behoefte aan Europese Sovereign Cloud-capaciteit speelt mogelijk een rol.

