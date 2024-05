In zijn poging om vastere voet aan de grond in Europa te krijgen, wil Amazon Web Services (AWS) miljarden euro’s investeren in het uitbreiden van zijn datacenter-activiteiten in Italië. Dat kan gaan om het uitbouwen van de huidige locatie bij Milaan, of de bouw van een geheel nieuwe faciliteit. Eerder kondigde het bedrijf al aan flink te investeren in Spanje en Duitsland.

Publieke cloudprovider AWS voert momenteel gesprekken met de Italiaanse regering over de grootte en de locatie, weet Reuters te melden op basis van vier anonieme bronnen. AWS en de Italiaanse regering houden de lippen vooralsnog stijf op elkaar. Het bedrijf bouwde in 2020 zijn eerste datacenter in het land, als onderdeel van een investering van twee miljard euro. Onder de klantenkring rekent het Ferrari en verzekeringsmaatschappij Assicurazioni Generali.

Ook flinke investering in Spanje

Onlangs kondigde AWS ook al een investering aan van 15,7 miljard euro voor de bouw van een datacenter in Spanje, meer precies de autonome regio Aragon in het noordoosten van het land. De regionale regering daar liet weten dat die investering wordt uitgesmeerd over een periode van 10 jaar. Daarmee vervallen oudere plannen die het bedrijf had voor de regio: dat ging om een investering van ‘slechts’ 2,5 miljard euro.

De nieuwe plannen zijn “de grootste technologie-investering in Spanje en zuid-Europa ooit”, aldus de regering van Aragon. De uitbreiding moet ook leiden tot zo’n 17.500 extra banen, claimt Amazon. Niet alleen bij het bedrijf zelf, maar ook in de toeleveringsketen, onderhoud, telecommunicatie en bouw. Zo’n veertig procent van de werkgelegenheid komt terecht in Aragon, wat een flinke boost moet geven aan de lokale economie.

AWS heeft al een datacenter in de regio, dat volgens Amazon al volledig op hernieuwbare energie draait. Het is de bedoeling dat dat zo blijft. Het bedrijf belooft zelfs water terug te geven via reclamatie. Ook belooft het waterpijpen in de omgeving te repareren in geval van lekkages, waardoor er minder water verloren gaat.

European Sovereign Cloud

Eerder schreven we al dat AWS grote ambities heeft met hun European Sovereign Cloud. Tot 2040 maakt het bedrijf 7,8 miljard euro vrij voor een uitbouw ervan in Duitsland. Inclusief zaken als leertrajecten, duurzaamheidsprojecten en bijdragen van derden, komt de totale investering daar uit op ruim 17,2 miljard euro, aldus AWS. Sinds 2010 heeft moederbedrijf Amazon voor zowel retail als de AWS-clouddienst 150 miljard euro geïnvesteerd en tegenwoordig 150.000 medewerkers in dienst binnen de eurozone.

AWS gaf aan te verwachten dat de financiële injectie een domino-effect zal hebben voor extra investeringen in de Europese cloud. Dat bleek al snel toen de Duitse dochteronderneming van het Spaanse Telefónica aankondigde ongeveer 1 miljoen 5G-klanten overte brengen naar AWS. Dat was wereldwijd de eerste keer dat een groot telecombedrijf zei een bestaand klantenbestand te gaan verplaatsen naar een publieke cloud.

AWS European Sovereign Cloud is als project opgezet in samenwerking met de Duitse regering, deels om te voldoen aan EU-wetgeving omtrent datasoevereiniteit. In tegenstelling tot Frankrijk is Duitsland daarmee in zee gegaan met een Amerikaanse speler. Dit leidde tot ergernis in Parijs, aangezien ze daar juist Europese spelers willen betrekken om ‘cloudsoevereiniteit’ vorm te geven. De Franse overheid wil niet in zee met Amerikaanse spelers voor soevereine diensten en zich heeft zich fel uitgesproken tegen dat idee.

Lees ook: AWS stopt 7,8 miljard in expansie European Sovereign Cloud