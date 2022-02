Microsoft breidt Azure-portfolio voor telecomdiensten uit

Microsoft introduceert op MWC 2022 een aantal nieuwe producten voor cloudgebaseerde telecomdiensten via zijn Azure cloud.

De Azure Distributed Services bouwt voort op de technologie van AT&T en wordt specifiek voor deze operator ondersteund. De dienst omvat oplossingen voor 5G mobiele en spraaknetwerken en combineert de diensten Azure Security, Azure Arc, beheer, monitoring, analytics, AI en machine learning. De oplossing ondersteunt het mobiele core-netwerk van AT&T met meer dan 60 cloudgebaseerde netwerkfuncties (CNF’s) en virtuele netwerkfuncties (VNF’s) van de 15 verschillende leveranciers die nu op het AT&T Network Cloud Platform draaien. De eerste testtrajecten moeten later dit jaar starten.

Een onderdeel van Azure Operator Distrubuted Services is het nu geïntroduceerde Azure Operator 5G Core. Deze oplossing biedt een cloudgebaseerde 5G Core-omgeving die operators in edge-omgevingen binnen Azure Distributed Services kunnen inzetten. Deze oplossing is per direct leverbaar.

Een andere nieuwe oplossing is Azure Private 5G Core. Deze oplossing biedt een 5G packet-core-as-a service voor de bestaande op Azure gebaseerde private multi-access edge compute (MEC)-platform. Met de nu uitgebrachte oplossing kunnen operators, maar ook system integrators, makkelijker private LTE- en 5G-netwerken uitrollen aan de rand van het netwerk via oplossingen als Azure Stack Edge.

Private cloudgebaseerd edge-platform

Verder kondigt Microsoft nog Azure public MEC aan. Dit edge-platform moet vooral applicaties ondersteunen die hoge prestaties en een lage latency vereisen. Deze applicaties kunnen hiermee makkelijker aan de rand van het publieke 5G-netwerk van operators draaien.

Het platform maakt het onder meer mogelijk data dichter bij de diverse databronnen te verwerken. Denk daarbij aan databronnen als IoT-devices, auto’s en smartphones. Voor deze oplossing wordt samengewerkt met diverse operators en softwarebedrijven, zoals AT&T, Singtel, Checkpoint, Couchbase en VMware.

