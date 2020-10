Microsoft komt met Azure-cloud voor telecomproviders

Microsoft heeft een nieuw cloudplatform onthuld. Het is de bedoeling dat telecomproviders hiermee makkelijker en sneller 5G-netwerken kunnen bouwen. Daarnaast moeten ze er kosten mee besparen en krijgen ze de mogelijkheid om zakelijke klanten service op maat te bieden.

Eén van de grootste katalysators achter deze inspanningen van Microsoft is de Amerikaanse overheid. Nu het Huawei nagenoeg compleet heeft verbannen, is het nodig dat Amerikaanse aanbieders opstaan en meer investeren in een snellere uitrol van het nieuwe mobiele netwerk. Zeker als een land technologisch voorsprong wil krijgen, kan een 5G-verbinding enorm helpen.

5G

Het mobiele netwerk is onder andere perfect voor de invoering van zelfrijdende auto’s, maar ook slimme snelwegen en bijvoorbeeld opereren en dingen fixen op afstand. Hoewel er weerstand is vanuit groeperingen die menen dat 5G niet zonder gevaren komt, zijn veel overheden volop bezig het te implementeren. Zo sprak de Europese Commissie recentelijk uit dat het wil investeren in een snellere uitrol van 5G.

Microsoft is daar in Amerika dus flink mee bezig. Dat doet het nu door een cloudplatform te introduceren dat gebaseerd is op Azure, het cloudprogramma van de IT-reus. Microsoft wil hiermee de kosten van de infrastructuur tot wel 40 procent lager maken en meer flexibiliteit geven om op maat gemaakte toepassingen te maken voor telecomproviders. Ook kunstmatige intelligentie moet hierin een grotere rol spelen, zo schrijft Reuters.

Affirmed Networks

Dat er volop wordt geïnvesteerd wordt ook duidelijk binnen Microsoft zelf. Het bedrijf kocht dit jaar Metaswitch en Affirmed Networks, beide bedrijven die zich bewegen binnen de cloud computing wereld, specifiek binnen de telecom. Hierdoor heeft Microsoft in één keer zijn aantallen engineers verhoogt met honderden mensen. Een ingang naar telecombedrijven had Microsoft wel al: het heeft met Verizon en AT&T samengewerkt, wat de grootste spelers zijn in de Verenigde Staten.