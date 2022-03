‘Microsoft Azure haalt AWS in met public cloud-adoptie’

Microsoft Azure lijkt populairder te zijn geworden dan de diensten van AWS. Vooral kleine en gematigde gebruikers kozen voor Azure, maar ook bij zware gebruikers stijgt de populariteit.

Dat blijkt uit onderzoek van Flexera. Azure is volgens Flexera inmiddels AWS voorbijgestreefd. In het onderzoek gaf 80 procent van de respondenten aan dat zij Azure zijn gaan gebruiken, tegenover 77 procent AWS. In 2020 lagen deze percentages nog respectievelijk op 76 procent en 79 procent.

De public cloudomgeving van Google Cloud volgt met 48 procent en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) noteert een vierde plaats met 27 procent. Voor Oracle lager dan in 2020, toen het percentage nog op 32 procent lag.

Laag- en middelmatig gebruik

Het onderzoek laat ook zien dat Microsoft Azure vooral voor eindgebruikers die beperkt of middelmatig public cloudomgevingen gebruiken interessant is. Dit soort klanten kiezen nu vaker voor Azure in plaats van AWS. Voor zwaar gebruik van clouddiensten ligt de markt nog andersom, maar ook daar wint de public cloudomgeving van de techgigant uit Redmond terrein.

Wel is AWS nog steeds het populairst voor het midden- en kleinbedrijf. AWS heeft binnen dit marktsegment met zijn public cloudomgeving een voorkeur van 69 procent. Azure noteert nu een voorkeur van 59 procent en Oracle zag de voorkeur toenemen naar 28 procent.

Reden populariteit Azure

Een mogelijke reden die Flexera geeft voor de populariteit van Azure is het gebruik van Microsoft 365 door het bedrijfsleven. Daarnaast lijkt de public cloudomgeving ook vooral de kans te krijgen van bedrijven die starten met het gebruik van public cloudomgevingen. Voor bedrijven die willen experimenteren met public cloud is bijvoorbeeld weer Google Cloud het meest populair.

Overige onderzoeksresultaten

Andere resultaten uit het onderzoek zijn dat bedrijven voor het gebruik van public cloudomgevingen een drietal bezwaren zien. Dit zijn de benodigde kennis, de security en de beheerstaken die hiervoor moeten worden uitgevoerd. Daarnaast geven respondenten aan dat zij nog te veel geld uitgeven aan public cloud.

Naast public cloudomgevingen keek Flexera naar het gebruik van private cloudoplossingen voor het draaien van hun workloads. Hierbij scoorde Azure Stack van Microsoft het hoogst, gevolgd door VMware vSphere. Het gebruik van Open Stack is het afgelopen jaar gedaald.