Cisco brengt reeks Webex-updates uit

Cisco brengt een aantal updates uit voor Cisco Webex Meetings. De update geeft onder meer toegang tot livestreaming in de Webex Meetings app. Ook zijn er wat nieuwe videofuncties, verbeterde geluidskwaliteit en andere quality-of-life-updates toegevoegd.

De livestreaming-functie is beschikbaar in beta, via Cisco-partners IBM en VBrick. Op die manier kunnen gebruikers live content leveren aan duizenden gebruikers tegelijk.

Video- en audiokwaliteit

Behalve livestreaming is er een functie toegevoegd voor het sneller herstellen van videokwaliteit na het wegvallen van het netwerk. Ook kan er nu een spiegeleffect worden gebruikt om jezelf te kunnen zien. Bovendien is het design van het voorbeeldvenster veranderd, zodat het verschil met de daadwerkelijk emeeting duidelijk is.

De geluidskwaliteit is ook verbeterd, doordat er updates zijn toegevoegd voor het verwerken van achtergrondgeluiden. Deze worden nu effectiever herkend en onderdrukt. Verder wordt de spraakonderdrukking verminderd als er te veel ruis op de lijn te horen is.

Verdere updates

Nog een update is dat Productivity Tools en Webex Meetings nu gescheiden zijn van elkaar, wat problemen voorkomt met administratie en met migraties van Microsoft 365. Deze wijzigingen zullen voor de meeste gebruikers geen verschil in gebruikservaring opleveren, behalve als er een massale uitrol plaatsvindt.

Er is ten slotte nog een aantal updates voor de desktopervaring van Webex toegevoegd. Zo is er onder meer een nieuw ontwerp voor bepaalde UI-elementen, en is de ‘share recordings’-button verplaatst naar een apart ‘recording’-tabblad. Verder zijn er nieuwe instellingen beschikbaar voor video- en/of audiosessies in vergaderruimtes, en is de Cisco Webex Meeting-ervaring nu compatibel met de Office 365-agenda.

Eerder kondigde Cisco ook een aantal wijzigingen aan in de Cisco Webex Site-functies voor managers. Deze tools zijn ontworpen om de veiligheid en compliance van bedrijven te verbeteren als het gaat om onder meer password enforcement en integration sets.