Box en Slack werken samen om content veilig te delen

De zakelijke opslagdienst Box en instant messaging dienst Slack hebben samengewerkt om de twee diensten beter op elkaar aan te laten sluiten. Het is nu mogelijk om op een gebruiksvriendelijke manier bestanden vanuit Box te delen in Slack en ook nog eens volkomen veilig.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van lose collaboration-tools, diensten waarmee werknemers effectief kunnen samenwerken. Waar Microsoft met Office 365 probeert om een Suite te bouwen waar alles in zit, zijn er ook best of breed oplossingen zoals Box en Slack. De kunst is natuurlijk om die zo goed te laten samenwerken dat er een Suite-ervaring ontstaat, maar net even op een hoger niveau, omdat het gaat om best of breed oplossingen.

De nieuwe integratie tussen Box en Slack maakt het mogelijk om de inhoud van je Box-account te delen via Slack met collega’s of zelfs met meerdere personen. De bestanden die je deelt kunnen ook direct vanuit Slack worden bekeken, er kan een preview-afbeelding worden getoond, maar ook PDF’s, video’s en documenten zijn direct te openen vanuit Slack.

Bedrijven kunnen zelf een beveiligingspolicy instellen hoe goed ze hun documenten willen beveiligen binnen Slack. Zo is het mogelijk de document thumbnails (previews) standaard uit te schakelen. Of kunnen bedrijven ervoor kiezen dat gebruikers zichzelf eerst moeten identificeren bij de Box for Slack-integratie. Hierdoor kan de beveiliging naar een hoger niveau worden getrokken. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat niet alle collega’s of gebruikers in een Slack-groep het bestand kunnen inzien, omdat ze ook voldoende rechten moeten hebben binnen Box.

Gebruikers kunnen na het delen van een bestand in Slack, ook direct vanuit Slack de rechten van het document aanpassen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat iedereen het bestand kan zien.

Tot slot hebben bedrijven de keuze of gedeelde bestanden ook vindbaar moeten zijn binnen de zoekmachine van Slack, want hiervoor moeten de documenten worden geïndexeerd en vervalt een deel van het rechtenmanagement.

Voor veel bedrijven klinken deze regels misschien net over de top of niet gebruiksvriendelijk, maar in bepaalde sectoren, denk aan medische bedrijven of banken en verzekeraars, zijn dit soort compliancy-vraagstukken aan de orde van de dag. Nu kunnen zij dus ook effectiever samenwerken met Box en Slack.