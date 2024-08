Platformen Box en Slack integreren meer met elkaar

Box en Slack introduceren een reeks nieuwe integraties met elkaars platforms om de gebruikservaring voor bedrijven die beide tools gebruiken te verbeteren. Vooral de integratie van Box AI vormt een belangrijk onderdeel van de updates.

Bedrijven gebruiken de platforms van Box en Slack vaak naast elkaar. De verdere integraties tussen de platforms moeten gebruikers daarom betere ervaringen en mogelijkheden bieden. De belangrijkste update is dat Box AI nu direct vanuit Slack toegankelijk is. Gebruikers kunnen vanuit de samenwerkingstool direct onbeperkt vragen stellen over bestanden in Box en daarop normale antwoorden ontvangen. Ook kan de AI-assistent helpen bij het samenvatten of vertalen van bestanden.

Andere updates voor de integratie tussen beide platforms zijn toegang tot een tool die previews voor PDF’s, spreadsheets en andere bestanden mogelijk maakt, direct vanuit een Box-map in Slack. Deze previews ontvangen binnen enkele seconden de wijzigingen die in de Box-bestanden zijn doorgevoerd, zodat gebruikers altijd de meest actuele informatie hebben. Toegang tot deze informatie wordt bepaald via de in Box vastgestelde toestemmingen.

Meer nieuwe geïntegreerde features zijn verbeterde Box for Slack-workflows, waarmee gebruikers van de samenwerkingstool no-code workflows kunnen maken met Box-content voor het automatiseren van zakelijke processen. Ook zijn de admin-autorisaties bijgewerkt voor het stroomlijnen van de inlog- en autorisatieprocedures voor de Box-app in Slack.

Integratie met Salesforce

Ten slotte is er een nieuwe feature geïntroduceerd voor klanten die Box en Slack in combinatie met het Salesforce CRM-platform gebruiken. Voor deze gebruikers is het nu mogelijk een set van Salesforce- en Slack-accounts aan dezelfde Box-mappen te koppelen, wat het delen van zakelijke data gemakkelijker maakt.

Alle nieuwe integratiemogelijkheden zijn per direct beschikbaar. De verdere mogelijkheden van Box AI, zoals onbeperkt vragen stellen, in Slack zijn alleen beschikbaar voor abonnees van Box Enterprise Plus. Alle overige integraties zijn beschikbaar voor alle gebruikers van Box en Slack. De integraties kunnen worden gedownload vanuit de Box- of Slack App Directory.

