Commvault en Pure Storage werken samen voor DORA-vereisten

Commvault heeft zijn samenwerking met Pure Storage verder uitgebreid om financiële instellingen te helpen voldoen aan de Europese DORA-wet- en regelgeving. Dit omvat onder andere bescherming, detectie en herstel na incidenten, evenals het testen van deze procedures.

Vanaf 1 januari 2025 zijn financiële dienstverleners in de Europese Unie verplicht te voldoen aan de nieuwe strenge regels van DORA. Deze wet introduceert een uitgebreid kader dat ervoor moet zorgen dat financiële instellingen, inclusief wereldwijd opererende banken, niet alleen voorbereid zijn op onvoorziene gebeurtenissen, maar ook snel en effectief kunnen herstellen.

Bedrijven moeten verplicht rapporteren hoe zij hun cyberweerbaarheid hebben ingericht, met name op het gebied van risicobeheer en het testen van hun operationele weerbaarheid.

Samenwerking Commvault en Pure Storage

Commvault helpt klanten bij het voldoen aan DORA door zijn samenwerking met Pure Storage verder uit te breiden. Dit doen ze met een geïntegreerde oplossing tussen het Commvault Cloud-platform en het Pure Storage-platform, die klanten helpt alle aspecten van DORA aan te pakken, naleving te ondersteunen en alle data te beveiligen tegen aanvallen van buitenaf.

De oplossing richt zich op risicobeheer in drie belangrijke domeinen: bescherming, detectie en herstel van incidenten. De beschermingsfunctionaliteit is gebaseerd op zero-trust en beveiligt bedrijfskritische back-ups met geavanceerde authenticatie, data-encryptie in de storage-omgevingen en compliance-gerelateerde vergrendelmechanismen. Bovendien biedt het immutability-functies op verschillende storage tiers voor zowel hardware als software.

Denk hierbij aan Pure SafeMode Snapshots en S3 Object Locking binnen het Pure Storage-platform. Dit zorgt voor verbeterde herstelmogelijkheden en extra bescherming tegen cyberbedreigingen.

Detectie en incidentrespons

Voor betere detectie van cyberdreigingen en afwijkende activiteiten biedt Commvault, in het kader van DORA, proactieve risicoscans, AI-gedreven detectie van onregelmatigheden en cyber deception-technologie.

Deze technologieën bieden een vroegtijdig waarschuwingssysteem waarmee organisaties effectief incidenten kunnen coördineren en gegevens uit schone back-ups kunnen herstellen.

Voor incidentrespons en herstel biedt de gezamenlijke oplossing snapshots die voldoen aan de strenge regelgevingseisen. De integratie tussen de platforms van Commvault en Pure Storage, met Pure SafeMode Snapshots, zorgt ervoor dat bedrijfskritische systemen na een incident snel kunnen worden hersteld.

Testen via Cleanroom Recovery

De testverplichting binnen DORA wordt door beide partners aangepakt met herstelprocessen die voortdurend getest kunnen worden in een veilige, geïsoleerde omgeving. Commvault biedt zijn klanten aparte on-demand testomgevingen via de Cleanroom Recovery-oplossing. Klanten kunnen deze testprocessen ook uitvoeren in andere geïsoleerde testomgevingen van Commvault en het Pure Storage-platform.

Via deze omgevingen kunnen klanten data, (cloud)applicaties en infrastructuurconfiguraties snel, probleemloos en veilig herstellen om te voldoen aan de operationele eisen en datasoevereiniteitsregels.

