Syntax laat AI CodeGenie los op documentatie SAP-code

Softwarecode wordt gegenereerd door AI-code. Mark “Ik weet waar je op vakantie gaat, wie je vrienden zijn en wat je hebt gegeten” Zuckerberg van Facebook (sorry, Meta) denkt dat hij tegen 2026 maar liefst de helft van de codering van zijn organisatie door AI wil laten uitvoeren. Microsoft-topman Satya Nadella denkt dat zo’n 30-40% van de codebasis van zijn bedrijf al door AI wordt aangestuurd. Wat gaat er nu gebeuren op dit gebied?

Hoewel ze niet altijd gericht zijn op creatieve front-end applicatieservices, blijken AI-codeagents al bijzonder nuttig te zijn voor allerlei taken. Denk hierbij aan unit testing, data deduplication, analyse van redundante code en taken zoals het annoteren en documenteren van softwarecode. Syntax Systems werkt aan de levering van deze laatste dienst.

Syntax wil nu een broodnodige impuls geven aan AI-aangedreven ondersteuning voor ontwikkelaars. Het heeft daarom onlangs Syntax AI CodeGenie gelanceerd. Het is een agentic AI-aangedreven dienst met een geïntegreerde chatbot. Deze stroomlijnt niet alleen de code, maar ook de documentatie en het beheer van aangepaste code voor SAP-implementaties.

Waarom is codocumentatie nodig?

Maar waarom heeft SAP-maatwerkcode überhaupt documentatie nodig? Syntax AI CodeGenie biedt inzicht in de functionaliteit en bedrijfswaarde van maatwerkcode. SAP-maatwerkcode (het deel van de codebasis dat is verbeterd, uitgebreid en aangepast om extra functionaliteit te bieden) heeft doorgaans aanvullende documentatie nodig. Dit om onderhoud, aanpassingen en verdere development tools te ondersteunen. Hierdoor kunnen opeenvolgende teams van softwareontwikkelaars sneller en vollediger inzicht krijgen in de werking van een applicatie en de bijbehorende business logic. Documentatie is ook essentieel tussen teams, zodat engineers dependencies kunnen identificeren, begrijpen en valideren. Ook moeten ze alle informatie kunnen vinden die ze nodig hebben wanneer ze moeten debuggen of moderniseren.

“Aangepaste code vormt al lang een belemmering voor organisaties die hun SAP-omgevingen moderniseren, wat leidt tot vertragingen, verhoogde risico’s en afhankelijkheid van beperkte expertise”, aldus Marcelo Tamassia, CTO bij Syntax. “Syntax AI CodeGenie revolutioneert dit proces door AI in te zetten om documentatie te automatiseren en de inzichten te leveren die nodig zijn om gaten in de kennis op te vullen en bedrijfstransformatie mogelijk te maken.”

Tamassia en zijn team geven nog meer redenen voor codedocumentatie:

Ontwikkelaars werken vaak aan code die jaren geleden is geschreven door software-engineers die niet meer bij het bedrijf werken.

Zonder goede documentatie wordt het begrijpen van hoe de code werkt, hoe deze is gebouwd of wat de dependencies zijn, een tijdrovende ‘guessing game’.

Ontbrekende of verouderde documentatie verhoogt het risico op systeemfouten, operationele verstoringen en nalevingsproblemen, vooral tijdens upgrades of integraties.

Het handmatig documenteren van aangepaste code is vervelend en duur, waardoor bekwame teams worden afgeleid van activiteiten met een hoge toegevoegde waarde.

Het bedrijf zegt dat het beheren van documentatie van aangepaste code in SAP-oplossingen een complexe, resource-intensieve taak is. Daarnaast resulteert dit vaak in verouderde, ontbrekende of onvolledige documentatie. Deze problemen verstoren systeemupgrades, verhogen de compliance-risico’s en remmen innovatie af.

HANA-problemen oplossen

Tijdens SAP S/4HANA Cloud-migraties worden deze uitdagingen nog groter. Dit omdat organisaties ernaar streven aangepaste code af te stemmen op de clean core-strategie van SAP. Dit draait om een gestroomlijnde ERP-basis die fundamentele aanpassingen tot een minimum beperkt. In plaats daarvan maakt het innovatie en differentiatie mogelijk via cloudgebaseerde oplossingen.

Volgens Tamassia pakt Syntax AI CodeGenie deze uitdagingen aan met automatisering en inzichten. Met behulp van natuurlijke taalquery’s kunnen teams communiceren met de AI-chatbot om de functionaliteit en bedrijfswaarde van specifieke code te begrijpen, de impact van wijzigingen te evalueren en technische uitdagingen op te lossen.

Belangrijke kenmerken van Syntax AI CodeGenie zijn generatieve AI-functies die kunnen worden gebruikt om aangepaste codedocumentatie voor SAP-oplossingen te genereren en wijzigingen automatisch te updaten om documenten up-to-date te houden. Gebruikers behouden volledige controle en veiligheid hierbij. Syntax AI CodeGenie beperkt de toegang tot de aangepaste codebase voor SAP-oplossingen, zonder dat code extern wordt gedeeld. Dit is inclusief het uitsluiten van de code om ingezet te worden voor verdere AI-training.

Gebruikers krijgen ook inzicht in aangepaste ontwikkelingen. Hierdoor moeten ze sneller en beter geïnformeerde beslissingen nemen. Ook kunnen teams zich concentreren op initiatieven met een hoge toegevoegde waarde (lees: zinnig denkwerk). Het bedrijf zegt dat teams de oplossing kunnen implementeren waar ze die nodig hebben: Syntax AI CodeGenie draait op SAP Business Technology Platform (SAP BTP) met een lichtgewicht integratie en is volledig compatibel met SAP S/4HANA, SAP S/4HANA Cloud Private Edition via RISE with SAP… en on-premise SAP ECC-installaties.