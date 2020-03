Microsoft Teams krijgt miljoenen extra gebruikers door coronavirus

Microsoft Teams heeft volgens Microsoft in een week wel 12 miljoen extra gebruikers erbij gekregen, doordat het aantal thuiswerkers drastisch toeneemt vanwege het coronavirus. Slack, de voornaamste concurrent, liet weten dat er zo’n 7000 extra betalende klanten zijn bijgekomen in de periode vanaf 1 februari.

Teams had 44 miljoen gebruikers per 18 maart, volgens Microsoft, meer dan het dubbele van de 20 miljoen dagelijkse actieve gebruikers die gemeld werden in november. Het aantal gebruikers groeide van 32 miljoen tot 44 miljoen in de periode tussen 11 en 18 maart; 12 miljoen extra gebruikers in een week. Dit ligt aan het aantal Amerikaanse bedrijven dat werknemers vroeg om te werken vanuit huis, stelt Microsoft.

Er waren geen vergelijkbare recente cijfers voor Slack, de grootste concurrent van Teams. In oktober stelde Slack wel dat ze 12 miljoen dagelijkse actieve gebruikers hadden. Ook stelt Slack dat vier van de vijf mogelijke grote deals in het laatste kwartaal zijn binnengehaald ten nadele van Teams. Verder zei Slack 7.000 nieuwe betalende klanten te hebben binnengehaald tussen 1 februari en 18 maart. Dat zou ongeveer een toename van 40 procent betekenen ten opzichte van het vorige halfjaar. Toen waren het ongeveer 5.000 nieuwe betaalde klanten per kwartaal.

Extra features

Microsoft heeft overigens ook een aantal features uitgerold in Teams, die worden gebruikt voor medische zorg op afstand en werken vanuit huis. Onder meer een tool voor ziekenhuizen om afspraken te managen werd toegevoegd.

“Nu organisaties over de hele wereld hun manier van werken veranderen als reactie op de situatie, gaan we enorm veel leren”, meldde Satya Nadella, CEO van Microsoft, in een virtuele persconferentie. Microsoft liet verder nog weten dat het bezig is met een aantal functies met kunstmatige intelligentie (AI) die het werken vanuit huis gemakkelijker kunnen maken voor de gebruikers van Teams.

Microsoft Teams is voor bedrijven betaald, voor de volledige versie van Teams, maar er is ook een gratis versie die door de consument kan worden gebruikt.