Bellen tussen Slack en Teams moet in toekomst optie worden

Compatibiliteit tussen twee communicatiediensten van Microsoft zelf, namelijk Skype en Teams, werd al aangekondigd begin maart dit jaar. Gebruikers zouden dan kunnen chatten met gebruikers van de andere dienst. In de toekomst moet daar ook nog de mogelijkheid bijkomen voor een concurrerende dienst, namelijk Slack.

De CEO van Slack, Steward Butterfield, maakte de toekomstige compatibiliteit bekend tijdens een gesprek met CNBC. Het zou dan voornamelijk gaan om de mogelijkheid te kunnen bellen met gebruikers van de andere dienst, als toevoeging bij de optie om gebruik te maken van andere Microsoft-diensten. Zo werkt Slack al met bijvoorbeeld SharePoint, Outlook en OneDrive.

Geen tijdsdruk

Een releasedatum voor de compatibiliteit is er nog niet, alleen de aankondiging dat deze in de toekomst moet komen. Gezien de huidige stijging in het aantal gebruikers van beide diensten (vanwege het meer thuiswerken door mensen als reactie op de uitbraak van het coronavirus), zou het ongetwijfeld een focuspunt worden.

Slack zag de afgelopen maanden een aanzienlijke stijging terug in het aantal gebruikers van de communicatiedienst, maar is niet recentelijk gekomen met een daadwerkelijk aantal gebruikers. In oktober meende het bedrijf dagelijks zo’n twaalf miljoen gebruikers van haar dienst te voorzien. Ter vergelijking: Teams liet een week geleden weten de 44 miljoen dagelijkse gebruikers te hebben aangetikt. Dat terwijl de service van Microsoft twee jaar na de release van Slack (in 2014) werd gelanceerd.