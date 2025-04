Microsoft Teams kampt met storing bij het delen van bestanden

Gebruikers van Microsoft Teams kunnen momenteel geen bestanden delen via deze collaboration-tool. Microsoft heeft de storing bevestigd op X en werkt aan een oplossing. Het komt dit jaar al vaker voor dat Microsoft-diensten in de problemen komen.

Microsoft heeft via het officiële Microsoft 365 Status X-account gemeld dat de bestandsdelingsfunctionaliteit binnen Teams momenteel niet werkt. Gebruikers kunnen via het Microsoft 365 Admin Center de voortgang volgen met het issue ID “TM1055900”. Opvallend genoeg toont de officiële Microsoft 365 Service Health Status website momenteel nog dat alles normaal functioneert met de melding “everything up and running”.

Patroon van storingen

Vandaag kampte ook Google Cloud met uitval door problemen met de eigen noodsystemen. Bij Microsoft zijn er intussen legio storingen geweest in de afgelopen maanden. Vorige maand nog kampte het bedrijf met een storing waardoor zelfs het Admin Center onbereikbaar werd, waarop meldingen van storingen tevoorschijn horen te komen. In dat geval werd een probleem met het genereren van tokens voor authenticaties geïdentificeerd als de oorzaak.

Ook eind november 2024 hadden gebruikers problemen met Exchange Online en Microsoft Teams, waarbij de zoekfunctionaliteit in Outlook niet werkte en agenda-items in Teams moeilijk te openen waren. De oorzaak bleek toen een recente wijziging die Microsoft moest terugdraaien.

Vaker impact op Microsoft-diensten

In de afgelopen maanden werden ook MFA-systemen getroffen, waardoor gebruikers niet konden inloggen bij verschillende Microsoft 365-applicaties. En we herinneren ons allemaal nog de grote wereldwijde storing in juli 2024 die Azure en diverse 365-diensten trof.

Deze reeks incidenten roept vragen op over de kwakkelende betrouwbaarheid van Microsoft’s clouddiensten, ook al is de beschikbaarheid van individuele systemen groot. Toch is het zo dat er bij verschillende storingen situaties zijn waarbij mensen hun werk tijdelijk moeten neerleggen.

Microsoft heeft nog geen specifieke workaround aangeboden voor de huidige Teams-storing. Bij eerdere storingen adviseerde het bedrijf gebruikers vaak om over te stappen op desktop-applicaties in plaats van web-apps, maar in dit geval lijkt het probleem de bestandsdelingsfunctionaliteit zelf te treffen, ongeacht het platform.