Yealink komt met collaboration bar voor Microsoft Teams

Yealink gaat een collaboration bar speciaal voor Microsoft Teams aanbieden, met 4K-beeld, 3x zoom en een gezichtsveld van 120 graden. De bedoeling is dat zowel kleine als grote groepen mensen op die manier aan vergaderingen kunnen deelnemen.

Werken op afstand is ondertussen de norm aan het worden door het coronavirus. Bij meetings in zo’n situatie zorgen diensten als Microsoft Teams voor een oplossing. De Yealink VC210 Teams Edition is de eerste voor Microsoft Teams gecertificeerde collaboration bar, meldt ITPro. De oplossing is dan ook ontworpen om naadloos aan te sluiten op installaties van Microsoft Teams.

De VC210 is ontworpen voor gebruik in zowel grote als kleine ruimtes, en is via een HDMI-kabel aan te sluiten op een monitor of touchscreen. Door het gezichtsveld van 120 graden moet voorkomen worden dat mensen buiten beeld vallen, wat wel eens het geval wil zijn bij dit soort devices. Een afstandsbediening wordt verder meegeleverd, om instellingen te kunnen wijzigen. Ook werkt de collaboration bar met functies van Microsoft Teams, zoals het whiteboard en het delen van inhoud.

CP900

De VC210 is daarnaast compatibel met de Yealink CP900, een draagbare USB-speakerphone bedoeld voor calls tot 6 personen. De C900 kan worden aangesloten op de VC210, waarbij beamforming wordt gebruikt voor de microfoon, zodat iedere persoon in de kamer een gelijke stem heeft bij het gesprek. Daarbij hoort ook automatische ruis- en echo-onderdrukking. De VC210 Teams Edition en de CP900-speakerphone zijn te bestellen via de website van Yealink zelf.