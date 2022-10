Microsoft maakt een samenwerking met Cisco bekend. De conferencing-apparatuur van Cisco wordt binnenkort voor Microsoft Teams gecertificeerd. Cisco probeerde in de afgelopen jaren met Microsoft te concurreren door de samenwerking uit te stellen, maar inmiddels kan niemand meer om Teams heen.

Als onderdeel van de samenwerking wordt Microsoft Teams ondersteund op zes apparaten van Cisco, waaronder de Cisco Room Bar en het Cisco Board Pro. De apparaten worden in de eerste helft van 2023 beschikbaar.

Het is reeds mogelijk om Cisco-apparaten te gebruiken voor Teams-vergaderingen, maar Teams kan niet als standaard conferencingtool worden ingesteld. Bovendien moeten gebruikers sommige Cisco-apparaten handmatig configureren om Teams aan de praat te krijgen. De aankomende apparaten maken het mogelijk om Teams als standaard-conferencingtool in te stellen. Daarnaast worden de apparaten automatisch voor Teams-vergaderingen geconfigureerd.

De update automatiseert handelingen die op dit moment enkele seconden tot minuten kosten. Dat bespaart op de lange termijn een hoop tijd voor gebruikers die regelmatig met Cisco-apparaten en Teams vergaderen.

Waar is Webex?

De samenwerking is opmerkelijk, want Cisco en Microsoft zijn concurrenten. In 2007 betaalde Cisco 3,2 miljard dollar voor de overname van Webex. Het bedrijf ontwikkelde communicatietechnologie. Cisco bouwde de technologie uit tot een communicatieplatform met videoconferencingtools. Vandaag de dag concurreert Webex met grote namen als Zoom en Microsoft Teams.

Op het gebied van videoconferencing is Webex minder succesvol dan de concurrentie. Cisco spreekt zich zelden uit over het marktaandeel van de software, maar Teams en Zoom zijn overduidelijk populairder. In 2021 suggereerde een rapport van Statista dat Zoom (46 procent), Teams (29 procent) en Skype (25 procent) vaker werden gebruikt voor dagelijkse communicatie dan Webex (7 procent).

Teams is onverslaanbaar

In de afgelopen jaren certificeerden steeds meer camera- en audioleveranciers hun apparaten voor Microsoft Teams. Ook Cisco produceert hardware voor videoconferences, maar van een samenwerking met Microsoft was tot nu toe geen sprake. Waarom zou de organisatie immers samenwerken met de concurrent?

Anno 2022 ligt het antwoord voor de hand. Teams is onverslaanbaar. Cisco heeft zijn communicatiehardware in de afgelopen jaren ontworpen voor Webex, maar inmiddels is het duidelijk dat de meeste gebruikers niet op Webex zitten te wachten. Klanten willen communiceren met een communicatieplatform van hun keuze. Door vast te houden aan Webex loopt Cisco hardware-inkomsten mis. Een samenwerking met de tegenpartij lijkt de beste zet. “If you can’t beat them, join them”, luidt het gezegde.

