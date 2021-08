Microsoft Teams: verwissel nu content met gallery video

Microsoft introduceert een nieuwe gallery feature voor zijn Teams software. Met de public preview van Teams kunnen gebruikers vanaf nu content verwisselen met gallery video’s tijdens een videoconferentie.

Wanneer iemand content deelt tijdens een meeting, wordt deze content standaard gezien als belangrijker dan de video’s van de deelnemers. Het gedeelde bestand wordt prominent in het midden van het scherm getoond. Tegelijkertijd worden gallery video’s naar de zijkanten en bovenkant van het scherm verschoven. Nu is het echter mogelijk om de video van de deler te prioriteren. Gebruikers hoeven hiervoor alleen op de video van de participant te klikken. Dit zorgt ervoor dat het gallery beeld en de content van plaats wisselen. Op deze manier is mogelijk om de video van de deler in het midden van het beeld te krijgen, terwijl de content verplaatst wordt naar de zij- of bovenkant. Om de beelden weer om te wisselen kunnen gebruikers klikken op de thumbnail van de content.

Teams Large Gallery met content

Verder is het nu ook mogelijk om een gallery met 49 participanten te lanceren, wanneer iemand anders een scherm of andere content deelt. Voorheen schakelde Teams deze Large Gallery modus automatisch uit wanneer iemand content deelde. Microsoft introduceerde Large Gallery eind 2020. Voorheen was het mogelijk om met maximaal 9 gebruikers een videoconferentie te houden in Teams. Gebruikers klaagden echter dat dit niet genoeg was voor grote lockdown vergaderingen.

Om gebruik te maken van de nieuwe feature moet de Teams client geactiveerd zijn voor public preview. Hiervoor moet de admin eerst de “Show preview features” optie inschakelen. Vervolgens kunnen gebruikers zich individueel aanmelden voor de publieke preview.

Virtuele water-cooler ervaring

Met de nieuwe Teams mogelijkheden komt Microsoft eens stap dichter bij het creëren van een virtuele versie van de zogenaamde “water-cooler” ervaring. Microsoft CEO Satya Nadella gaf eerder dit jaar aan dat de techgigant hiernaar streeft met Teams. Hij gaf aan dat Microsoft door het hele bedrijf normen zou ontwikkelen om inclusieve meetings te creëren. Dit zou onsite medewerkers motiveren om meteen bij het binnenkomen van een kamer de Teams applicatie te openen om zodoende werknemers op afstand te betrekken bij informele gesprekken.

