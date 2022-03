Microsoft maakt meerdere updates voor Microsoft Teams bekend: real-time vertalingen, een wereldwijde telefoondienst, pre-recorded presentaties en meer.

De techgigant gelooft heilig in hybride werken. Microsoft Teams blijft een belangrijk onderdeel van de strategie. Vandaar maakte Microsoft een reeks nieuwe tools en diensten bekend.

Samenwerken

Allereerst is er de Teams Connected shared channels functie voor het toevoegen van externe personen aan Teams-kanalen. Normaliter moet de persoon eerst aan een team worden toegevoegd. Dat is niet altijd wenselijk. Soms is het waardevol om freelancers toegang te geven tot de content van een kanaal, zonder de content van een team bloot te leggen. De functie is voor het einde van de maand beschikbaar als openbare preview.

Language interpretation maakt het mogelijk om tot zestien vertalers (mensen) aan het audiokanaal van een spreker te koppelen. Hun spraak, de vertaling, kan naar een of meerdere deelnemers worden verzonden.

Wereldwijde telefoondienst

Operator Connect Mobile stelt je in staat telefoongesprekken te voeren terwijl je door meerdere regio’s, landen of continenten reist. Het wisselen van netwerken is onvermijdelijk tijdens langeafstandsreizen. Normaliter kan de verbinding wegvallen zodra het apparaat van netwerk wisselt. Microsoft werkte samen met ’s werelds grootste providers om het probleem te overbruggen. Klanten van de nieuwe dienst ontvangen een enkel nummer voor ononderbroken telefoongesprekken over meerdere netwerken.

Pre-recorded presentaties

De twee bestaande PowerPoint-functies Cameo en recording studio worden gecombineerd en toegevoegd aan Teams. Cameo biedt een manier om camerafeeds aan PowerPoint-presentaties toe te voegen. Recording studio stelt je in staat om een opname aan PowerPoint-presentaties toe te voegen. De nieuwe combinatie maakt het mogelijk om PowerPoint-presentaties met camerafeeds voor Teams-deelnemers te streamen.

De releasedates zijn onbekend. De beta van Teams Connected shared channels is voor het einde van de maand verkrijgbaar. De andere functies laten op zich wachten.

