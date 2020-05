Microsoft brengt Fluid Framework naar Microsoft 365 online

Microsoft voegt zijn Fluid Framework-platform voor samenwerken in documenten toe aan online Microsoft 365-apps als Outlook en Office.com. Daarnaast wordt het platform nu ook open-source, wat veel meer ontwikkelingsmogelijkheden moet gaan brengen.

De techgigant heeft het Fluid Framework-platform ontwikkeld om medewerkers beter met elkaar in realtime te laten samenwerken in documenten, zonder dat daarbij een vorm van vertraging ontstaat. Door deze technologie aan Office-producten -te beginnen met de online versies- toe te voegen, worden ook de workflows aangepast aan meer realtime samenwerken.

Integratie in online versies Microsoft 365

In de webversie van Outlook kunnen gebruikers werken met tabellen, grafieken en taaklijsten in de vorm van zogenoemde Fluid Components. Deze Fluid Components worden tijdens het redigeren of schrijven voortdurend geüpdatet.

In Office.com worden Fluid Framework werkomgevingen geïntroduceerd voor het gezamenlijk creëren van documenten. Deze werkomgevingen ondersteunen bijvoorbeeld @mentions en activiteitenfeeds voor ieder afzonderlijk document. Integraties in andere Microsoft 365-diensten, zoals Teams, staan op de roadmap.

Open-source voor nieuwe samenwerkingservaringen

Naast de integratie in de online Microsoft 365-diensten, maakt de techgigant Fluid Framework ook open-source via GitHub. Hiermee wil Microsoft vooral een levendige ontwikkelaars-community op poten gaan zetten. Ontwikkelaars kunnen nu de basisinfrastructuur van het Fluid Framework in hun eigen applicaties integreren.

Met JavaScripts kunnen ontwikkelaars het Fluid Framework-platform gebruiken om zelfs nieuwe samenwerkingservaringen te bouwen. Het gaat hierbij onder meer om intelligente agents die zij-aan-zij met de gebruikers samenwerken als deze hun documenten samenstellen.