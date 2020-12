Internet Explorer ondersteunt geen Microsoft Teams meer

Microsoft Teams werkt niet meer in de Microsoft-browser Internet Explorer. Dat komt omdat het bedrijf inmiddels al enige tijd met de Edge-browser werkt en graag ziet dat zijn klanten dat ook doen. Je moet de browser dus upgraden naar Edge om Microsoft Teams te kunnen gebruiken in een Microsoft-browser.

De videoconferentiedienst is ook als aparte app verkrijgbaar. Wil je het echter in de browser gebruiken, dan heb je hier Edge voor nodig. Microsoft heeft eerder dit jaar bekendgemaakt dat dit het plan was met Microsoft Teams op Explorer. Eerder werden klanten via een update al gewezen op het bestaan van het op Chromium-gebaseerde Edge. Niet iedereen was ervan gediend, want Microsoft deed dit vrij rigoureus.

Internet Explorer

Dat doet het echter niet voor niets: in 2021 is het gedaan met Internet Explorer. Nu dus al wat betreft MS Teams op die browser. Wanneer je het toch probeert te gebruiken op een browser die geen ondersteuning biedt, dan krijg je een boodschap te zien over het niet-ondersteunen. Daarnaast wordt er uitgelegd wat de beperkingen zijn. Er wordt daarnaast opgeroepen tot het downloaden van de desktop-app, of het gebruiken van Microsoft Edge.

Microsoft schreef er eerder dit jaar over: “We kondigen aan dat Microsoft 365-apps en -services tegen deze tijd volgend jaar niet langer Internet Explorer 11 (IE 11) ondersteunen”, aldus het bedrijf. “Vanaf 30 november 2020 ondersteunt de Microsoft Teams-webapp IE 11 niet meer. Vanaf 17 augustus 2021 ondersteunen de resterende Microsoft 365-apps en -services IE 11 niet meer.”

Meer halen uit Microsoft 365

Het gaat verder: “Hoewel we weten dat deze verandering voor sommige klanten moeilijk zal zijn, zijn we van mening dat klanten het meeste uit Microsoft 365 zullen halen wanneer ze de nieuwe Microsoft Edge gebruiken. We zijn vastbesloten om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Edge is volgens Microsoft beter in het verwerken van de mogelijkheden binnen Outlook, Teams, SharePoint en andere online Office-programma’s. Over Office gesproken: Internet Explorer verliest niet alleen de ondersteuning voor Teams, schrijft ITPro. Heel Microsoft 365 is straks niet meer goed te gebruiken binnen Explorer. Dit alles is bedoeld om gebruikers klaar te maken voor als de stekker eruit gaat op 17 augustus 2021.