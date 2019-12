‘Internet Explorer ondersteunen grote frustratie onder ontwikkelaars’

In het nieuwe Web DNA Report van Mozilla, werd ontwikkelaars gevraagd naar hun grootste frustratie tijdens het uitvoeren van hun werk. Het voornaamste pijnpunt? Compatibiliteit voor browsers, met name Internet Explorer.

Zo’n 28.000 ontwikkelaars uit 173 landen vulden de vragenlijst van Mozilla in en de uitkomst sprak voor zichzelf: het moeten ondersteunen van Internet Explorer wordt gedaan omdat het écht moet. Eén ontwikkelaar somde het dan ook op met ‘het is een hel die we nu eenmaal moeten ondersteunen.’

Volgens het onderzoek is Internet Explorer niet de enige browser die lastig te ondersteunen is, maar wel de voornaamste. Ondersteuning staken is echter ook geen optie: veel bedrijven maken nog gretig gebruik van de browser en die betalen uiteindelijk het merendeel van de rekeningen.

Limieten en bugs ook ergernissen

Een ander duidelijk punt van kritiek, is volgens ontwikkelaars de ingestelde limieten als het gaat om toegang die web apps kunnen verkrijgen. Toegang tot native API’s en hardware staat hoog op het prioriteitenlijstje van de developers. WebAssembly is volgens de ontwikkelaars de weg vooruit, aangezien dat web apps meer richting ‘normale’ apps duwt. Een voordeel, zo menen de ontwikkelaars: hierdoor zouden veel van de applicaties gewoon op een webpagina kunnen staan.

Logischerwijs staan ook kleinere ergernissen hoog in de top tien. Variërend van gedateerde documentatie voor framework, tot het vinden van bugs die bij testen niet aan het licht kwamen.