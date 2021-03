Er komt weer vernieuwing naar Microsoft Teams, namelijk de mogelijkheid om een whiteboard te gebruiken. Dat was al een aparte app op Windows 10 en iPhones, maar nu komt het naar Teams en naar Android-toestellen.

Microsoft heeft een preview van het interactieve whiteboard beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Met Whiteboard kun je hetzelfde doen als op een echt whiteboard: notities maken, grafieken uittekenen, enzovoort. In eerste instantie is het gemaakt als communicatiemiddel binnen Windows 10, maar nu blijkt dat er meer in deze app zit.

Whiteboard

Het is voor Microsoft Teams erg handig om hiermee bijvoorbeeld een chatgesprek te verbeteren. Microsoft denkt dat het Whiteboard erg handig is in discussies, maar ook om langetermijnprojecten te begeleiden. Iedereen in een bepaald team kan het whiteboard aanpassen en gebruiken om zo de samenwerking te verbeteren.

Wil je het gebruiken? Dan kun je op de plus-knop drukken boven een Teams-kanaal. Je kunt dan een nieuw tabblad toevoegen en hierin is nu Whiteboard beschikbaar. Je hoeft hiervoor alleen te zoeken naar ‘Whiteboard’.

Android

Wil je Whiteboard gebruiken op een Android-toestel, dan kan dat nu ook. De app is in de Google Play Store gezet, waarbij je ook gebruik kunt maken van virtuele post-its en tekst-objecten. Het geldt alleen voor Android 6.0 Marshmellow of hoger. Microsoft ziet het vooral als een handige tool voor projecten en schoolklassen die nu digitaal leskrijgen, schrijft ZDNet.

Microsoft: “Ontworpen voor aanraken, typen en pennen, het laat je schrijven of tekenen net zo vloeiend als met inkt, terwijl je tekst en notities toevoegt waarop je kunt typen/annoteren. Het verbetert het teamwerk doordat alle teamleden rechtstreeks kunnen bewerken en erop kunnen reageren. het canvas in realtime, waar ze ook zijn. En al je werk blijft veilig in de cloud, klaar om weer op te halen vanaf een andere locatie of vanaf een ander apparaat.”