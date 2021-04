Microsoft verbetert Android-versie van Teams Rooms

Microsoft heeft via zijn blog onlangs verschillende nieuwe features aangekondigd voor Teams Rooms op Android-devices. Android-gebruikers kunnen hiermee onder andere aan de slag met een verbeterde agenda en nieuwe Touch Console-functies.

Robuuste agenda en nieuwe Touch Console

Het bedrijf belooft Android-gebruikers een “robuustere” agenda ervaring, waarbij niet alleen de huidige meeting zichtbaar is, maar ook toekomstige afspraken. Daarnaast bevinden de bekende controls zich met de update naast de agenda, wat zorgt voor een beter overzicht en een strakkere look.

Naast de agenda is ook de Touch Console onder handen genomen. Waar de Console voorheen een fysieke afstandsbediening nabootste, kunnen gebruikers nu direct interacteren met de gebruikersinterface. Dit is vergelijkbaar met de Windows-versie van Microsoft Teams Rooms. Helaas is deze feature niet beschikbaar op alle devices, maar hangt dit af van de ondersteuning op het desbetreffende apparaat. Daarnaast komt de Console ook met agendafuncties, waarbij de belangrijkste afspraken worden uitgelicht, en kan er gebruikgemaakt worden van oproepfunctionaliteit. Eenmaal in een meeting kunnen gebruikers onder andere bellen, schakelen tussen gallerijweergaves en in de gaten houden of teamgenoten een hand opsteken.

De Touch Console is optioneel en is niet noodzakelijk voor het functioneren voor Teams Rooms op Android. Echter wanneer deze eenmaal is gekoppeld, worden front-of-room-knoppen verborgen en gebeurt de bediening via de Touch Console.

Persoonlijke Teams Rooms-features

Verder heeft Microsoft ook verschillende features toegevoegd voor gebruikers die Teams Rooms thuis gebruiken. Wanneer gebruikers via een persoonlijk account zijn ingelogd kunnen ze bijvoorbeeld de achtergrond vervagen of compleet veranderen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om direct via de applicatie opnames te maken en een whiteboardsessie te starten. Voorheen konden gebruikers geen whiteboard delen via hun Android-device. Voorlopig is de opnamemogelijkheid alleen weggelegd voor persoonlijke accounts. Microsoft geeft echter aan de functionaliteit binnenkort ook voor gedeelde accounts beschikbaar te maken.

Tip: Microsoft Teams heeft nieuwe optie om presentaties beter te maken