Microsoft Teams heeft nieuwe optie om presentaties beter te maken

Presentaties geven in Microsoft Teams is beter geworden, aldus Microsoft. Het heeft PowerPoint Live in Microsoft Teams geïntegreerd, waardoor je presentaties nu beter zouden moeten zijn. PowerPoint Live is specifiek geënt op mensen die PowerPoint gebruiken binnen een Teams-videomeeting.

Het grootste voordeel daarbij is dat je bij presentaties niet meer apart PowerPoint hoeft te openen en dan je scherm moet delen. Je kunt direct in Teams PowerPoint Live openen waardoor iedereen automatisch naar de slides kan kijken. Het moet weer een extra drempel wegnemen voor mensen die zich nog niet heel comfortabel voelen bij het geven van een online presentatie. Het is soms wat gehannes met technologie en daar is nu weer een schakel uit verwijderd.

Presentaties

Microsoft heeft sowieso de focus nogal op het geven van online presentaties. Zo heeft het een presentatiemodus voor Teams geïntroduceerd, waarmee je de spreker apart weergegeven ziet worden bovenop de slides. Hiermee kan de spreker terwijl hij van slide naar slide gaat zien hoe er wordt gereageerd door de kijkers (met de icoontjes).

Om de drempel om een presentatie te geven in Teams nog meer te verlagen, heeft Lishan Yu van Microsoft PowerPoint een uitleg gemaakt van hoe je PowerPoint Live het makkelijkst kunt gebruiken in Teams. Lishan schrijft: “Presenteren in een vergadering was vroeger net zo eenvoudig als klikken op Diavoorstelling in je PowerPoint-presentatie. Tegenwoordig zijn wij van mening dat je flow om te presenteren eenvoudig en intuïtief moet zijn. Ook als je je niet in dezelfde ruimte bevindt als je publiek. Klikken op de knop Presenteren in teams in PowerPoint is de enige stap die je hoeft te nemen om slides te presenteren in je Teams-bijeenkomst.”

PowerPoint in Teams

PowerPoint krijgt ook de optie om de presenteren in Teams. Dus als je PowerPoint open hebt staan, dan is er een ‘Present in Teams’-knop. Hiermee ga je dan automatisch naar je openstaande Teams-call. We hoeven niet lang te wachten op de mogelijkheid, want ergens in de komende dagen wordt deze uitgerold voor Office Insiders op beta channel 2104 (Build 13926.20000 en hoger). Het kan alleen in de Windows-versie van PowerPoint.