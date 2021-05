Microsoft Teams krijgt functionaliteit voor webinars en PowerPoint

Microsoft Teams krijgt deze week functionaliteit die het gebruikers makkelijker moet maken om samen te werken. Zo zijn functies als Webinars en PowerPoint Live toegevoegd.

Samenwerken op afstand via collaboration tools is voor veel werknemers nog steeds dagelijkse routine. Tools als Microsoft Teams zijn daarom niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. Voor de techgigant dan ook een reden om de functionaliteit van deze tool constant up te daten en van nieuwe functionaliteit te voorzien.

Webinars

Deze week voegt Microsoft weer twee nieuwe mogelijkheden aan zijn Teams-oplossing toe. De eerste is Webinars. Met deze functionaliteit kunnen alle Teams-gebruikers nu presentaties houden voor een groot publiek. Webinars ondersteunt interactieve webinars tot 1.000 deelnemers. View-only webinars kunnen naar maar liefst 10.000 deelnemers worden gestreamd. Deze laatste optie is nu tijdelijk, omdat door de pandemie meer werknemers thuis werken, tijdelijk uitgebreid naar 20.000 deelnemers.

Naast het geven van webinars, kunnen gebruikers ook aangepaste registratiepagina’s opzetten, verrijkte presentaties geven en de controlemogelijkheden over de webinars beheren. Verder geeft de optie in een enkel overzicht na afloop van een webinar analytische gegevens over de ervaring van deelnemers.

PowerPoint Live-functionaliteit

Voor de liefhebbers van het geven van PowerPointpresentaties, biedt Microsoft Teams nu ook meer verbeterde mogelijkheden. De functionaliteit PowerPoint Live zorgt ervoor dat PowerPointpresentaties via Teams er meer professioneel gaan uitzien. Deze functionaliteit kan natuurlijk ook worden gebruikt voor het geven van bovengenoemde webinars.

Presentatoren zien met de functionaliteit de komende slides, notes, de meeting chat en alle deelnemers in één scherm. Dit moet hen meer overzicht geven. Deelnemers aan de sessie kunnen met deze functionaliteit naar eigen inzicht en tempo door de slides bladeren. Ook beschikken zij over een high contrast- en screen reader-mode om de informatie beter tot zich te nemen. Vertaalfunctionaliteit voor de slides is nu nog niet beschikbaar, maar wordt op termijn toegevoegd.

Presenter Mode

Ook wordt deze maand de functie Presenter Mode uitgerold. Hiermee kunnen presentatoren bepalen hoe hun video feed bij andere deelnemers op het scherm wordt getoond. Keuzemogelijkheden voor de presentatie van deze feeds zijn onder meer een standout-mode, reporter-mode en side-by-side mode. De ‘stand-out mode’ komt deze maand beschikbaar. De overige worden op korte termijn geïntroduceerd.

De Webinars- en PowerPoint Live-functionaliteit is beschikbaar in Microsoft 365 E3/E5-, Microsoft 365 A3/A5- en Microsoft 365 Government G3/G5-suites. De Microsoft 365 Business Standard- en Microsoft 365 Business Premium-versies kunnen deze tools ook gebruiken, maar zijn beperkt tot 300 deelnemers. Alle gebruikers van Teams kunnen de Webinars- en PowerPoint Live-functionaliteit ook proberen binnen hun bestaande abonnementen. Wel loopt deze testversie voor het einde van dit jaar af.

