‘Microsoft verstevigt integratie van Teams met Dynamics 365’

Microsoft is van plan om de integratie tussen zijn Microsoft 365-productiviteitstools met zijn Dynamics 365 CRM/ERP-portfolio te versnellen. Het gaat vooral om een diepere integratie van Teams binnen de Microsoft CRM/ERP-producten.

Uit de lijst van sessies voor het komende Microsoft Ignite event blijkt dat het Dynamics 365 CRM/ERP-portfolio van de techgigant veel aandacht gaat krijgen, aldus ZDNet. Een van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen rondom het portfolio is een verdere integratie tussen de Microsoft 365-productiviteitstools en Dynamics 365.

De aandacht gaat uit naar een verdere integraties van Teams met de diverse applicaties uit het Dynamics 365-portfolio. Het betreft een verdere uitbouw van de bestaande integratie van Teams met Dynamics 365 Sales Integration, waarbij gebruikers Dynamics 365 verkoopgegevens met Teams-kanalen kunnen verbinden, zonder daarvoor de Dynamics 365 Sales App te verlaten.

Functionaliteit integratie Teams-Dynamics 365

De geplande integratieverbetering moet de zakelijke processen helpen verbeteren en de stroom van informatie en kennis uit beide omgevingen meer stroomlijnen. De integratie met MS Teams moet worden ingebakken in de diverse Dynamics 365-applicaties, zo blijkt uit de sessiebeschrijvingen van Ignite 2021.

Concreet moet dit het mogelijk maken om Teams-functionaliteit als chat, meetings, gesprekken en gegevens direct in applicaties als Sales en Customer Service te gebruiken. Hierdoor wordt samenwerking binnen Dynamics 365 steeds meer een realtime ervaring. Daarnaast wordt de integratie tussen Teams en Dynamics 365 Marketing verbeterd en staan Dynamics 365 Field Service en Commerce op de lijst.

Overige integratie met Dynamics 365

Naast een integratie met Teams, wordt ook de Dynamics 365 mobiele applicatie gepresenteerd, waarin onder meer ook meer met Outlook wordt gedaan. De mobiele applicatie, waarvan inmiddels een preview beschikbaar is voor Windows, brengt verschillende Dynamics 365 tools onder in een enkele applicatie.

De overkoepelende applicatie zorgt ervoor dat informatie over een zakelijk contact op een enkel ‘kaartje’ wordt verzameld met behulp van Dynamics Relationship Insights, Outlook en LinkedIn. Gebruikers kunnen hiermee vervolgens een business card van een contact en gerelateerde notities inscannen of dicteren, deze informatie linken aan de kalender in Outlook, e-mail of aan Teams. Daarnaast kunnen zij met deze integratie automatisch transcripties van gesprekken of vergaderingen genereren.

