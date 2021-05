Google Workspace maakt Docs, Sheets en Slides slim met Smart Canvas

Tijdens de jaarlijkse Google I/O conferentie heeft Google weer een kijkje gegeven in de ontwikkelingen van nieuwe producten. Zo krijgt Google Workspace een flinke update met de naam Smart Canvas, waarbij Google Docs, Sheets en Slides een stuk slimmer en geavanceerder worden. De oplossingen zijn minder gebonden aan een vast formaat met een enkel doel, maar worden nu flexibel en interactief te gebruiken.

Het document of venster waarin je werkt wordt veel slimmer. Zo is het mogelijk om mensen toe te voegen (te taggen) in een document. Dit kan door simpelweg het @ te typen en iemand te selecteren. Op dezelfde manier kan je ook referenties maken naar andere documenten. Zodat er eenvoudig doorgeklikt kan worden. Ook kunnen interactieve lijsten worden opgenomen, bijvoorbeeld een takenlijst die moet worden afgewerkt, deze taken kunnen ook aan verschillende gebruikers kunnen worden toegewezen.

Daarmee lijkt Google flink wat features van bekende collaboration tools als Asana, Trello en Monday te hebben gekopieerd naar hun Workspace product, maar dan op een creatievere manier. Zo zijn er ook features voor mijlpalen (milestones), statussen, project trackers en dergelijke die kunnen worden vastgelegd in een tabel. Daarnaast introduceert Google de nodige templates, waarmee je direct zo’n Workspace tabel document kan opmaken.

Het is een samenvoeging van bekende tekst- en spreadsheettools met features van grote collaboration tools. Dit jaar zullen er ook de nog de nodige features gaan volgen, waaronder een tijdlijn. Zodat gebruikers eenvoudig kunnen zien in welke fase een project zich bevindt en welke taken wanneer moeten worden afgerond. Daarnaast moet het mogelijk worden om taken te sorteren op eigenaar, categorie of een ander kenmerk.

Het is een interessante stap van Google om dit binnen zijn Workspace omgeving te doen, vooral gebaseerd op de bekende Sheets-omgeving. Wel zijn we benieuwd of dit straks ook efficiënt gaat werken en valt te integreren met producten en oplossingen van derden. Uiteindelijk werken veel collaboration tools vandaag de dag intensief samen met allerlei andere producten via API’s.

Google Meet komt ook centraal te staan in Workspace

Een andere stap die Google zet is om Google Meet een belangrijkere rol te geven. Recent is al de mogelijkheid toegevoegd om bepaalde content en videofeeds vast te pinnen zodat er een betere contentervaring kan worden geboden. Daar komt nog bij dat straks ook de inhoud van Docs, Sheets en Slides rechtstreeks kan worden gedeeld met Google Meet. Ook is het mogelijk om nieuwe Sheets en Slides documenten gezamenlijk te maken in chatrooms met meerdere mensen. Later dit jaar wil Google een Google Meet picture-in-picture feature lanceren die bovenop Docs, Sheets en Slides wordt getoond. Zodat je kan samenwerken in documenten maar elkaar ook kan zien.

Efficiënt virtueel (samen)werken

Google lijkt goed op weg om zijn Workspace oplossingen beter geschikt te maken voor virtueel werken. Zeker de combinatie van Docs, Sheets en Slides met Google Meet en alle nieuwe collaboration tooling kan weleens een goede mix zijn. De grote concurrent van Google op dit gebied is natuurlijk Microsoft. Dat bedrijf biedt dit soort tools ook aan, maar allemaal meer als silo en minder goed geïntegreerd.

De grote vraag zal zijn of het intuïtief werkt en mensen de functies eenvoudig weten te vinden, zodat ze deze ook gaan gebruiken. Het idee is zeker niet slecht, de features op zichzelf ook niet, maar of het in deze combinatie gebruikt gaat worden en zijn weg vindt naar de gebruikers is nog even afwachten. Dat blijft uiteindelijk de valkuil van veel oplossingen. Hoe hou je het gebruik van een applicatie zo simpel mogelijk, zodat het ook wordt geadopteerd.

Concurrentie in collaboration met Office is beperkt

Het is in elk geval goed om te zien dat Google probeert te innoveren met oplossingen die intensief zijn geïntegreerd met de Office-suite. Er is uiteindelijk veel te weinig concurrentie in het Office-segment voor tekstverwerken, spreadsheets en presentaties. Daardoor is het een strijd geworden tussen Google en Microsoft. Apple heeft in het verleden ook een poging gedaan, maar die zijn afgehaakt. Die missen de brug naar samenwerken in een zakelijke omgeving. Doordat Google nu weer investeert, kan Microsoft niet achter blijven.