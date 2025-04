Google Workspace Flows helpt werk te automatiseren

Met Flows krijgt productiviteitssuite Google Workspace een tool waarmee iedereen workflows kan automatiseren.

Dat maakt het bedrijf bekend tijdens de Google Cloud Next-conferentie. In tegenstelling tot traditionele automatiseringstools kan Workspace Flows taken uitvoeren die context en redenering vereisen. Het systeem gebruikt Gems die gespecialiseerde taken kunnen afhandelen. Gems zijn op maat gemaakte AI-agents die een gebruiker zelf bouwt met behulp van Gemini.

De Gems kunnen bestanden in Google Drive als context gebruiken en vervolgens de juiste vervolgstappen nemen. Een voorbeeld is het afhandelen van een klantenserviceverzoek. Flows bekijkt het formulier, analyseert het kernprobleem, zoekt naar oplossingen en stelt een conceptreactie op voor het supportteam.

Gebruikers beschrijven voor Flows in natuurlijke taal wat ze nodig hebben en de tool bouwt vervolgens de gewenste workflow – zonder dat complexe codering nodig is. Google werkt ook aan integraties met tools van derden.

Hulp in Docs

Google voegt ook audiofuncties toe aan Docs. Binnenkort kunnen gebruikers volledige audioversies van hun documenten maken of kiezen voor podcast-stijl samenvattingen van de belangrijkste punten. Deze audiofuncties komen voort uit de populariteit van audio-overzichten in NotebookLM.

Daarnaast introduceert Google ‘Help me refine’ in Docs. In plaats van alleen zinnen te herschrijven, biedt deze functie suggesties om argumenten te versterken, de structuur te verbeteren of kernpunten duidelijker te maken. Het doel is naast documenten verbeteren ook gebruikers te helpen effectievere communicators te worden.

Data-analyse en videocreatie

Met ‘Help me analyze’ in Sheets krijgen alle teamleden toegang tot een virtuele data-analist. Deze functie biedt startpunten voor analyse, wijst op interessante trends en creëert duidelijke, interactieve grafieken om data tot leven te brengen.

Voor Google Vids, de video-app van het bedrijf, komt er de mogelijkheid om rechtstreeks hoogwaardige, originele videoclips te genereren. Deze functie wordt aangedreven door Google’s Veo 2-model en stelt gebruikers in staat specifieke beelden te genereren zonder complexe videobewerkingssoftware.

Verbeteringen in Meet en Chat

Google Meet krijgt nieuwe AI-functies die als persoonlijke adviseur tijdens vergaderingen fungeren. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld vragen wat ze gemist hebben voor een snelle samenvatting. Ook kunnen ze specifieke vragen stellen over besproken onderwerpen.

In Chat kan Gemini nu rechtstreeks in groepsgesprekken worden betrokken door @gemini te typen. De AI kan dan een gedetailleerde samenvatting geven met openstaande vragen, belangrijke beslissingen en vervolgstappen. Deze functies helpen teams efficiënter te werken door belangrijke informatie uit conversaties te halen.

Bedrijven die Google Workspace met Gemini gebruiken, kunnen volgens Google vertrouwen op veilige en privé dataverwerking. Hun informatie wordt niet door mensen bekeken, niet gebruikt voor het trainen van Gemini-modellen buiten hun domein zonder toestemming, en wordt nooit verkocht of gebruikt door externe partijen.

Techzine is deze week aanwezig op Google Cloud Next.

