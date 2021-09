Microsoft geeft MS Teams opnieuw meer functionaliteit

Microsoft blijft zijn samenwerkingsplatform MS Teams maar uitbreiden met nieuwe functionaliteit. Naast een op AI gebaseerde ‘speaker coach’, worden onder meer nieuwe videoconferencing- en PowerPoint-mogelijkheden geïntroduceerd. Ook wordt MS Teams verder geïntegreerd in Office en LinkedIn.

Microsoft blijft zijn MS Teams-platform gestaag door ontwikkelen. Wat begon als een videoconferencingtool, is inmiddels uitgegroeid tot een totaal ecosysteem voor samenwerking en productiviteit dat steeds meer een centrale rol vervult in alles rondom Microsoft 365 en aanverwante diensten.

Sprekerscoach

Met de nu geïntroduceerde updates wordt de functionaliteit van het samenwerkingsplatform weer een stap uitgebreid. Eén van de opmerkelijkste updates aan MS Teams is de introductie van een met AI ondersteunde ‘speaker coach’. Deze functionaliteit geeft deelnemers aan een vergadering een privénotificatie dat hij of zij te langzaam of te snel spreekt, of dat hij of zij iemand in zijn betoog onderbreekt. De functionaliteit richt zich duidelijk op het verbeteren via ‘nudging’ van de vergadercompetenties van medewerkers.

De updates brengen ook nieuwe functionaliteit voor videoconferencing, vooral op het gebied van hardware. Nieuwe vergadersystemen voor fysieke vergaderkamers zijn nu voorzien van ‘intelligente’ camera’s die inzoomen op de actieve spreker, meerdere videostreams mogelijk maken, zodat iedere deelnemer in de ruimte ook een ‘eigen’ scherm heeft en ‘people’-herkenning. Dit laatste is natuurlijk een eufemisme voor gezichtsherkenning.

De ‘Companion’-mode in de mobiele app van MS Teams geeft verder chat-functionaliteit in live meetings, laat reacties live over het scherm rollen, stelt mobiele gebruikers in staat de Whiteboard-functionaliteit te gebruiken, PowerPoint-presentaties te laten zien en meer.

MS Teams is daarnaast nu meer geïntegreerd met diverse camera’s van Jabra, Poly, Neat en Yealink en er is nieuwe belichtingstechnologie toegevoegd.

Meer integratie met Office en LinkedIn

Op integratiegebied met Microsoft 365 en vooral Office is voor PowerPoint-presentaties nu functionaliteit voor picture-in-picture toegevoegd. Deze ‘Cameo’-verbetering voegt de Teams camerafeed samen met een presentatie. Deze functionaliteit komt begin volgend jaar beschikbaar. Ook de integratie met de Outlook-kalender krijgt meer functionaliteit.

Verder wordt MS Teams ook verder geïntegreerd in LinkedIn. Hiervoor worden speciale filters geïntroduceerd voor werken op kantoor, op afstand of voor hybride werken. Daarnaast maakt MS Teams het voor LinkedIn-gebruikers mogelijk vaccinatiebewijzen te laten zien.

Tot slot komt MS Teams binnenkort beschikbaar voor Apple Car Play. Gebruikers kunnen hiermee vanuit hun auto deelnemen aan Teams-vergaderingen en kunnen handsfree Teams-calls maken via de slimme assistent Siri.