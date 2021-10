Cisco combineert Webex met 3D-hologramtechnologie

Cisco heeft zijn Webex Hologram-oplossing geïntroduceerd, waarmee het collaborationplatform met 3D-hologramtechnologie wordt gecombineerd. Gebruikers krijgen hiermee een meer ‘reallife’-ervaring tijdens vergaderingen via Webex.

Volgens de techgigant is Webex Hologram de eerste collaborationtoepassing die Augmented Reality (AR)-technologie en -headsets gebruikt voor het verrijken van vergaderfunctionaliteit met 3D-hologramtechnologie. Het toepassen van hologrammen moet aan deze vergaderingen op afstand een meer levensechte ervaring bieden en zo interactie mogelijk maken die nog alleen bij fysiek persoonlijk contact mogelijk was. Webex Hologram moet volgens Cisco de grens tussen virtueel en fysiek vergaderen nog meer slechten.

Technische mogelijkheden

De 3D-hologramtechnologie binnen Webex Hologram biedt concreet zeer fotorealistische realtime 3D-hologrammen van personen. Denk hierbij aan de gebruikte hologrammen in science fictionfilms als Star Wars. Deze projecties maken interactieve communicatie voor deelnemers makkelijker dan het gebruik de gangbare 2D-beelden van personen of het gebruik van avatars.

De technologie helpt deelnemers aan een Webex-vergadering ook met het delen van zowel fysieke als digitale content. Deelnemers kunnen deze via hologramtechnologie geprojecteerde content zelf aan de slag en aanpassen naar eigen inzicht. Ook kunnen zij zo makkelijker directe feedback geven.

Webex Hologram biedt daarnaast een multidimensionale ervaring voor meerdere gebruikers. Iedere deelnemer binnen een hologramvergadering in de oplossing heeft op hetzelfde moment toegang tot een multidimensionale ervaring. In andere collaboration- en conferencingtools is een dergelijke ervaring alleen beschikbaar voor één persoon en moeten deelnemers daarom wachten op hun beurt.

Verder is Webex Hologram met de meestgebruikte AR-headsets te gebruiken, zoals de Magic Leap en de Microsoft HoloLens.

Overige toepassingen Webex Hologram

De nu gepresenteerde Webex Hologram-oplossing hoeft niet alleen voor meetings te worden ingezet, zo geeft de techgigant aan. Andere toepassingen zijn er onder meer in de gezondheidszorg, zoals voor trainingen voor nieuwe medische appratuur. In plaats van dat zorgpersoneel naar een aparte locatie moet afreizen voor een training, kunnen zij deze via de AR-headsets nu geheel virtueel doen, waarbij ze wel het gevoeld hebben daadwerkelijk met nieuwe devices te werken.

Ook F1-renstal McLaren Racing ziet veel mogelijkheden met Webex Hologram voor het ontwerpen van de auto’s, het trainen van crews en het ondersteunen van zijn coureurs met het rijden op alle wereldwijde circuits.