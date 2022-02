Nederlands Anyroute overgenomen door Belgisch Netaxis

Netaxis Solutions, een Belgische aanbieder van softwareoplossingen, koopt de Nederlandse Microsoft Teams-specialist Anyroute. De overname moet de expertise van Netaxis op het gebied van communicatie-oplossingen uitbreiden. Financiële details zijn niet bekend.

Netaxis wil de stroom aan vaste inkomsten verder vergroten met de overname van Anyroute. Hiermee wil het bedrijf een basis leggen voor de omzetgroei voor de komende jaren. Vanzelfsprekend moet de overname van Anyroute ook de activiteiten op de Nederlandse markt uitbreiden.

Anyroute ook tevreden

Anyroute zelf is ook blij met de overname door Netaxis Solutions. Volgens de Nederlandse Microsoft Teams-specialist is de continuïteit van het bedrijf nu in goede handen. Ook biedt het SaaS-model meer garantie voor terugkerende inkomsten voor de videocommunicatiespecialist. Daarnaast brengt de overname volgens Anyroute ook ongekende groeimogelijkheden.