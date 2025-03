Google hakt knoop met Wiz door: bedrijf overgenomen voor 32 miljard dollar

Update, 18/3, 12:47: De grootste overname voor Google is definitief rond met Wiz. Het nieuws werd door verschillende bronnen aan Financial Times gemeld. Een officieel bericht van Google of Wiz blijft voorlopig uit.

Beide partijen lijken erover uit te zijn voor welke prijs en op welke voorwaarden Wiz wordt overgenomen. Vorig jaar liepen de onderhandelingsgesprekken spaak op de vraag of Wiz een apart bedrijfsonderdeel van Google zou blijven of moest integreren met Google Cloud.

De gesprekken zijn nu goed verlopen en de overname is onderling akkoord. In Amerika moet de overname nog langs de bevoegde instanties passeren. De huidige FTC-voorzitter Andrew Ferguson zou opnieuw een gunstiger klimaat scheppen voor grote overnames. Onder de regering Biden werden dergelijke overnames namelijk onder een vergrootglas helemaal doorgeplozen.

Origineel, 18/3, 09:00: Alphabet, het moederbedrijf van Google, is opnieuw in vergevorderde gesprekken om cloudbeveiligingsbedrijf Wiz over te nemen. Het komt nu met een hoger bedrag over de boeg: er wordt 30 miljard dollar geboden.

Alphabet is opnieuw rond de tafel gaan zitten met cybersecuritybedrijf Wiz om de opties voor een overname te bespreken. Vorige zomer liepen de gesprekken stuk. Alphabet had er toen 23 miljard dollar (ongeveer 21 miljard euro) voor over, dit jaar heeft het zich gewapend met meer budget: 30 miljard dollar (bijna 27,5 miljard euro). Dit bedrag wordt vermeld door The Wall Street Journal. Destijds verkoos Wiz het pad van een beursgang.

Indien het bedrag klopt, krijgt het cloud securitybedrijf een enorme geldpot aangereikt. In de laatste financieringsronde van het bedrijf lag de waardering op 12 miljard dollar. Deze rond ging door in mei en Wiz kon zichzelf toen van 1 miljard dollar extra financiering verzekeren. Later in 2024 steeg de waardering naar verluidt naar 16 miljard dollar tijdens een aandelenaanbod aan werknemers. Het bedrag dat Alphabet nu zou bieden, is dan bijna een verdubbeling van deze waardering.

Wat wint Google Cloud?

Thomas Kurian, hoofd van Google’s clouddivisie, leidt de onderhandelingen net als vorige zomer. Google Cloud ziet de cloudbeveiliging van Wiz als een uitstekende aanvulling op zijn eigen aanbod. Wiz beschikt over technologie voor het real-time detecteren van cyberdreigingen en het reageren op die dreigingen. Door artificial intelligence in te zetten, heeft Wiz in korte tijd veel bedrijven als klant weten aan te trekken, waaronder Amazon en Microsoft.

Een van de redenen waarom de eerdere gesprekken mislukten, was onenigheid over de integratie: zou Wiz een aparte divisie blijven of volledig worden opgenomen in Google Cloud? Volgens The Wall Street Journal konden de partijen hierover geen overeenstemming bereiken.

Daarnaast is de jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) van Wiz bijzonder aantrekkelijk. Voor de volledigheid, deze bedroeg 500 miljoen dollar in juli vorig jaar, met plannen om 1 miljard dollar te bereiken in 2025.

Veranderd reguleringsklimaat

Een andere belangrijke factor die bijdroeg aan het afbreken van de deal vorige zomer was de strenge regelgeving rondom grote transacties tijdens de regering-Biden. Volgens de bron van de deal heerst er nu hoop dat FTC-voorzitter Andrew Ferguson minder beperkend zal zijn voor grote transacties dan zijn voorganger Lina Khan.

Wiz reageerde nog niet op het nieuws.

