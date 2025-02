Beruchte SolarWinds overgenomen voor 4,4 miljard

SolarWinds meldt dat het een definitieve overeenkomst sloot om te worden overgenomen door Turn/River Capital.

Het gaat om een volledige contante transactie van $18,50 per aandeel, met een totale waarde van ongeveer $4,4 miljard. De prijs per aandeel vertegenwoordigt een premie van ongeveer 35% ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde slotkoers van SolarWinds-aandelen over een periode van 90 handelsdagen die eindigde op 6 februari 2025.

Aanval door hackers

SolarWinds was in 2020 langdurig in het nieuws na een grootschalige cyberaanval. Hierbij compromitteerden hackers software-updates van beheerplatform SolarWinds Orion. Dit stelde criminelen in staat om toegang te krijgen tot de netwerken van duizenden bedrijven en overheidsinstanties.

De aanval werd toegeschreven aan een Russische groep genaamd APT29 (ook bekend als Cozy Bear). Die groep heeft vermoedelijk banden met Russische inlichtingendiensten.

Breder scala aan innovaties

Sudhakar Ramakrishna, de CEO en president van SolarWinds, verwacht dat de deal partners en klanten een breder scala aan innovaties binnen het SolarWinds-platform zal bieden. Dit, naast een nog grotere focus op klantsucces om gebruikers te helpen navigeren door de complexiteit van de hybride en multi-cloudomgevingen van vandaag. Hij stelt dat zijn bedrijf met de steun van Turn/River zijn visie op operationele veerkracht verder kan uitbreiden.

De Raad van Bestuur van SolarWinds keurde de transactie unaniem goed. Ook Thoma Bravo en Silver Lake, de meerderheidsaandeelhouders van SolarWinds, stemden in. Zij bezitten samen ongeveer 65% van de uitstaande stemgerechtigde effecten van het bedrijf.

Na afronding van de transactie wordt het gewone aandeel van SolarWinds niet langer verhandeld op de New York Stock Exchange. SolarWinds is dan een privaat bedrijf. De onderneming opereert ook na de overname onder de naam en het merk SolarWinds. Ook de plaats van het hoofdkantoor, Austin, verandert niet.

SolarWinds is van plan om de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2024 uiterlijk op 14 februari 2025 te rapporteren.