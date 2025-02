Eurofiber breidt uit met overname Belgische Arcadiz

Eurofiber heeft aangekondigd Arcadiz over te nemen, een Belgische specialist in bedrijfskritische connectiviteit. Met deze overname wil Eurofiber robuuste en schaalbare netwerkoplossingen leveren, zelfs als de klant uiterst veeleisend is.

Het in Leuven gevestigde Arcadiz levert sinds 1999 oplossingen voor bedrijfskritische netwerken aan grote ondernemingen, overheden en nutsbedrijven in de Benelux. Het bedrijf telt 38 werknemers en staat bekend om zijn expertise in het ontwerpen, bouwen en beheren van complexe netwerkinfrastructuren.

Strategische uitbreiding

De overname past in de groeistrategie van Eurofiber, waarvan de Nederlandse tak eerder al datacenters van Bytesnet overnam. Hans Witdouck, CEO van Eurofiber België, benadrukt dat Arcadiz al langer een vertrouwde partner is; zo maakt het bedrijf al uitvoerig gebruik van Eurofiber’s glasvezelnetwerk.

“Arcadiz blinkt uit in het leveren van op maat gemaakte, bedrijfskritische connectiviteitsoplossingen voor grote ondernemingen en overheidsinstellingen”, aldus Witdouck. “Door onze krachten te bundelen versterken we onze positie in dit segment in België en daarbuiten, waardoor onze expertise nog verder groeit. Zowel Eurofiber als Arcadiz geloven sterk in het ondersteunen van klanten om te innoveren en hun potentieel ten volle te benutten, en in het opbouwen van een sterk ecosysteem van samenwerkende partners. De onderneming heeft een uitstekende staat van dienst en een scherpe focus op betrouwbaarheid, veiligheid en ESG. We zijn erg enthousiast over de overname van Arcadiz en kijken uit naar onze reis samen met Kris en het Arcadiz-team.”

Versterking dienstverlening

Kris Warreyn, CEO van Arcadiz, ziet voordelen voor klanten die kunnen profiteren van Eurofiber’s schaalgrootte en uitgebreide netwerk in vier landen. “Arcadiz is gestaag gegroeid in de afgelopen jaren en onze klanten hebben hun kritieke digitale infrastructuren aan ons toevertrouwd, vanwege onze expertise in het creëren van oplossingen die toegesneden zijn op de specifieke behoeften en vereisten van iedere individuele klant. Onze oprichters, Jos Vermeylen en Marc Vandeputte, zijn fier dat ons team die succesvolle groei kan verderzetten samen met het Eurofiber team. Met dit partnerschap zullen onze huidige en toekomstige klanten profiteren van het vermogen van Eurofiber om top notch connectiviteit te leveren en te ondersteunen. Ze zullen ook profiteren van de schaalvoordelen van een Europese speler met een fijnmazig open netwerk en interconnectiviteit met bijna alle datacenters in vier landen.”

De afronding van de overname hangt nog af van de Belgische autoriteiten. Naar verwachting is de deal in het eerste kwartaal van 2025 nog afgerond.