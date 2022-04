Zoom heeft nieuwe updates aangekondigd. Het gaat om een virtueel whiteboard en gebarenherkenning.

Zo is er Gesture Recognition, oftewel gebaarherkenning. Daarmee kan een gebruiker gemakkelijk delen hoe hij zich voelt. Dit gebeurt door visuele gebaren, zoals een opgeheven hand, automatisch te laten weergeven in een overeenkomstige vergaderreactie.

Zoom Whiteboard

De volgende stap is Zoom Whiteboard. “We hebben onze whiteboard-ervaring volledig herbouwd om je het gloednieuwe Zoom Whiteboard te brengen”, stelt Theresa Larkin, Manager for UCaaS Product Marketing. Het is nu een cross-platform visuele samenwerkingsoplossing, ingebouwd in de Zoom desktop client, Zoom Meetings en Zoom Rooms voor Touch devices. Het bevat ook functies zoals vormen, connectors, notes, afbeeldingen en meer toevoegen.

Er komen ook nieuwe security-features bij. Wanneer Zoom ongebruikelijke activiteiten detecteert, zoals inloggen vanaf een nieuw apparaat of een ander land, zal het gebruikers vragen een wachtwoord in te voeren.

Zoom breidt tevens de Expo floor voor Zoom Events uit, waardoor er nu 1500 gelijktijdige deelnemers zijn. Ook wordt de limiet voor stands verhoogd naar 300, waarvan 100 gesponsord en 200 niet-gesponsord, met maximaal 20 vertegenwoordigers per sponsor en 20 vertegenwoordigers per stand.

Met Zoom Contact Center kunnen gebruikers nu automatische gespreksopname in- of uitschakelen voor zowel inkomende als uitgaande gesprekken. Contact Center biedt ook analyses en stelt gebruikers in staat om berichtkanaalflows voor chat en sms te creëren en aan te passen. Je kunt er ook voor kiezen om een video te tonen aan klanten in de wachtkamer en de inbox zal ook transcripties van voicemail bevatten.

