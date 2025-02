Trump kondigt forse heffingen aan op invoer van chips

President Donald Trump zei dinsdag dat hij van plan is om invoerheffingen in te voeren op chips die naar de Verenigde Staten worden verscheept. Mogelijk start de heffing al op 2 april.

Trump voerde recentelijk een algemene invoerheffing van 10% in op goederen uit China. En daarnaast een tarief van 25% op alle staal- en aluminiumimport. Nu zijn auto’s, farmaceutische producten en chips aan de beurt. Waarschijnlijk volg daarvoor een heffing van 25%.

Voor halfgeleiderchips en medicijnen verklaarde Trump aan verslaggevers in zijn resort Mar-a-Lago in Florida dat hij van plan is om deze tarieven uiteindelijk nog verder te verhogen. Hij zei volgens CNN dat de heffing voor die twee categorieën in de loop van dit jaar aanzienlijk stijgt. Maar voegde eraan toe dat hij bedrijven de tijd wil geven om hun fabrieken naar Amerika te verplaatsen. Dit om de invoerheffingen te omzeilen.

Deze onthulling komt enkele dagen nadat Trump een onderzoek startte naar de belasting- en handelstarieven van andere landen. Dat maakt voor hem de weg vrij voor nieuwe invoerheffingen die mogelijk al op 2 april van kracht worden. Dat is de dag na de geplande afronding van het onderzoek. Dit meldde Howard Lutnick, Trumps beoogde minister van Handel.

Terughalen van strategische industrie

Trumps aankondiging benadrukt zijn streven naar een meer evenwichtige handel met buitenlandse markten. En naar het terughalen van strategische industrieën naar de VS. Hij uitte al lange tijd kritiek op wat hij beschouwt als oneerlijke behandeling van Amerikaanse exportproducten door het buitenland.

Economen en industrie-experts waarschuwen dat de forse nieuwe tarieven verstrekkende gevolgen kunnen hebben, die verder reiken dan de specifieke sectoren waarop ze van toepassing zijn. Consumenten worden waarschijnlijk de dupe van hogere prijzen. Dit terwijl de heffingen bedrijven confronteren met stijgende kosten.

TSMC bouwt al fabrieken in de VS

Hoewel Amerikaanse bedrijven zoals AI-chipmaker Nvidia de halfgeleiderindustrie domineren, is de productie van chips de afgelopen decennia grotendeels uitbesteed aan Azië vanwege kosten- en technische redenen. Nvidia weigerde commentaar.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) was pionier op het gebied van contractchipproductie – waarbij chips voor andere bedrijven worden geproduceerd zonder de eigen naam erop – en is uitgegroeid tot de grootste contractchipproducent ter wereld.

TSMC liet aan CNN weten dat de chipfabrieken in Arizona, die in 2020 tijdens Trumps eerste termijn werden aangekondigd, volgens plan vorderen. Het bedrijf gaf verder geen commentaar. Trump heeft Taiwan herhaaldelijk beschuldigd van het stelen van de Amerikaanse chipindustrie, een claim die experts betwisten.

Hoewel de details nog onduidelijk zijn, zouden nieuwe heffingen op halfgeleiders vooral Aziatische chipgiganten raken, zoals TSMC, het Zuid-Koreaanse Samsung en SK Hynix, die grotendeels in Azië produceren. De dreiging van nieuwe invoerheffingen zou deze bedrijven ertoe kunnen aanzetten om hun activiteiten in de VS op te zetten of uit te breiden.