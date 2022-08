Poly lanceert de Edge E Series, een nieuwe reeks IP-telefoons. Drie van de vijf nieuwe modellen ondersteunen wifi en bluetooth. Elk model is uitgebreider dan de Edge B Series, de vorige IP-telefoonreeks van Poly.

IP-telefoons zijn geschikt voor organisaties die via het internet telefoneren (VoIP) met videoconferencingsoftware of een private branche exchange (PBX). De meeste IP-telefoons ondersteunen Ethernet of wifi om direct met een bedrijfsnetwerk te verbinden. Poly is een van de grootste leveranciers van IP-telefoons.

De Poly Edge E Series werd onlangs gelanceerd. De serie bestaat uit vijf nieuwe modellen. Elk model is uitgebreider dan de Edge B Series uit 2021.

Poly Edge E Series

Het doel van de telefoons is niet veranderd. De modellen blijven geschikt voor organisaties die via het internet communiceren en liever met een traditioneel telefoonmodel werken dan met een browser, headset of smartphone.

Het ontwerp van de telefoons is vernieuwd. Elk model heeft dual Gigabit Ethernet-ingangen met support voor Power over Ethernet (PoE). Daarnaast beschikt elk model over een USB-C-ingang voor randapparatuur. Ook is de volledige serie uitgerust met text-to-speech.

Verder ondersteunt elk model Near Field Communication (NFC)-technologie. Smartphones met een NFC-chip kunnen direct met een Poly Edge E-telefoon verbinden. Vervolgens is de IP-telefoon in staat om telefoongesprekken en conferences via de smartphone uit te voeren. De meeste moderne smartphones hebben een NFC-chip.

Poly Edge E350.

Wifi en bluetooth

De software van Poly verbetert geluidskwaliteit en vermindert ruis, maar die functies waren reeds aanwezig in de Poly Edge B Series. Ondersteuning voor wifi en bluetooth is daarentegen nieuw. Drie van de vijf nieuwe telefoons hebben een aparte uitvoering met support voor wifi en bluetooth: de Poly Edge 350, 450 en 550.

De Poly Edge E Series is direct beschikbaar. Naast de nieuwe serie lanceert Poly de CCX 505, een high-end IP-telefoon met ondersteuning voor wifi, USB-A en USB-C. Ook de CCX 505 is direct beschikbaar.

Tip: Poly introduceert Edge B-series IP-telefoons voor kleine bedrijven