HP lanceert de Poly Voyager Free 60 Series, een reeks draadloze earbuds met active noise cancelling.

Poly heeft een breed aanbod van headsets, maar draadloze noise cancelling earbuds zijn nieuw voor de fabrikant. Met de introductie gaat moederbedrijf HP de concurrentie aan met organisaties als Apple, Samsung en Sony.

HP onthult de earbuds in aanloop naar de Consumer Electronics Show (CES 2023) in Las Vegas. De serie wordt van 5 tot en met 8 januari op de beurs gedemonstreerd. HP is van plan om de earbuds in maart 2023 beschikbaar te maken voor 299 dollar (ongeveer 280 euro).

Poly Voyager Free 60 Series

Poly ontwierp de earbuds voor hybride werk. Gebruikers kunnen tot vijf uur lang (video)bellen op een volle batterij. Daarnaast wordt elke set met een charging case geleverd. Volgens HP verlengt de charging case de batterijduur naar vijftien uur, ervan uitgaand dat een gebruiker continu in gesprek is.

De serie heeft twee uitvoeringen: een standaardversie en de Poly Voyager Free 60+ Series, te herkennen aan het plusje. Gebruikers van de plusversie ontvangen een uitgebreidere charging case met een touch display voor volumeknoppen en inzicht in de batterij. Daarnaast maakt een 3,5mm-ingang het mogelijk om geluid van een extern apparaat met een kabel op de earbuds af te spelen.

Active noise cancelling

Op dit moment biedt Poly geen draadloze earbuds met active noise cancelling aan. Poly gebruikt de technologie voor meerdere bestaande headsets en bedrade earbuds, maar draadloze noise cancelling earbuds zijn een primeur.

De active noise cancelling-technologie van Poly wordt over het algemeen goed gerecenseerd. De kwaliteit van de noise cancelling in de aankomende earbuds is daarentegen pas te beoordelen wanneer de modellen beschikbaar zijn, want implementaties verschillen.

Management software

De earbuds worden geleverd met management software Poly Lens. IT-beheerders kunnen de software gebruiken voor apparaatconfiguraties, monitoring en troubleshooting. Poly Lens bestaat uit een centraal cloud dashboard, beschikbaar op locaties naar keuze.

CES 2023

De Consumer Electronics Show (CES) vindt dit jaar van 5 tot en met 8 januari plaats in Las Vegas. Tijdens het evenement presenteren duizenden bedrijven nieuwe en aankomende producten. Techzine doet verslag. Op deze pagina vind je een overzicht van belangrijk nieuws.

Tip: KEF lanceert Mu7, eerste noise-cancelling koptelefoon in het aanbod