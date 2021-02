Poly onthult antimicrobiële IP-telefoons

Poly heeft een lijn met IP-telefoons onthuld die zijn voorzien van antimicrobiële bescherming. De telefoons moeten ingezet worden op plaatsen waar meerdere werknemers de toestellen delen.

Het gaat om twee nieuwe telefoons: de Poly Rove 30 en de Poly Rove 40. Beide telefoons hebben een antimicrobieel oppervlak dat 99 procent van de microben moet doden en hebben IP65-bescherming tegen het binnendringen van stof en spatwater. Ook belooft Poly dat de telefoons een val van 2 meter kunnen overleven.

Buiten de beschermingen zijn de twee Rove-telefoons vrij doorsnee handsets. Beide toestellen kunnen worden verbonden met de Poly Rove B2- en B4-basisstations en Rove R8-repeaters, die als netwerk door een kantoorgebouw verdeeld kunnen worden, om breed bereik mogelijk te maken. De toestellen bieden ondersteuning voor HD voice en ruisonderdrukking. De Poly Rove 40 beschikt bovendien over bluetooth om een headset op aan te sluiten en een noodknop.

Samenwerking met Microban

Om het antimicrobiële oppervlak mogelijk te maken, werkt Poly samen met Microban International. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van antimicrobiële, geurbestrijdende smartsurface- en desinfectietechnologieën. Michael Ruby, Vice President of Global Built-in Business bij Microban: “Microban is enorm trots op de samenwerking met Poly, waarmee we telefoons en vergaderoplossingen met onze gepatenteerde antimicrobiële bescherming op de markt brengen. Doordat onze ‘always on’-technologie nu is verwerkt in Poly’s populairste professionele oplossingen, bieden we productbescherming waar Poly-klanten wereldwijd van profiteren.”

John Lamarque, Vice President en General Manager of Voice Collaboration and Professional Headset Business Unit bij Poly: “Onze samenwerking met Microban laat duidelijk zien hoeveel waarde wij hechten aan de gezondheid van onze klanten en werknemers in elke werkomgeving, inclusief die van onszelf. Door de productbescherming van Microban te combineren met onze expertise op het gebied van wireless DECT-security en audio, kunnen klanten en werknemers onze apparaten met een gerust gevoel gebruiken als ze weer terugkeren naar de ziekenhuizen, magazijnen en winkels wereldwijd.”

Tip: Nieuwe Poly Sync-speakerphones richten zich op mobiel werken