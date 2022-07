Hybride werken is een groot thema momenteel en zonder twijfel een van de buzzwords van de huidige tijd. Toch werkt het allemaal nog niet echt lekker. Dat heeft men bij Cisco ook gezien. Tijdens Cisco Live ging het bedrijf in op hoe het de problemen rondom hybride werken wil oplossen. Meer hardware en betere integraties spelen hierin een belangrijke rol.

Wij zijn nog niet helemaal overtuigd van het hybride werken waar het zoveel over gaat. Dat maakten we in een recente aflevering van onze Techzine Talks podcast ook vrij duidelijk. Het werkt in ieder geval op dit moment nog niet echt soepel. Veel organisaties lijken werknemers ook graag terug te zien op het kantoor, enkele radicale uitzonderingen daargelaten. In die laatste categorie vallen organisaties die hun kantoorruimte volledig opgezegd hebben. De files die er tegenwoordig weer staan, lijken daarnaast weer globaal op het niveau van voor de coronacrisis te liggen. Is hiermee het momentum voor hybride werken enigszins verdampt?

Hieronder kun je de recente aflevering van onze Techzine Talks podcast over hybride werken beluisteren:

Cisco blijft investeren in Webex en hybride werken

Bij Cisco blijven ze zonder meer geloven in de hybride toekomst als het gaat om hoe en waar medewerkers werken. Het blijft dan ook investeren in het Webex-platform en in hybride werken in het algemeen. We interviewden Jeetu Patel, de EVP & GM voor Security & Collaboration van Cisco, hier al eens over uitgebreid over. Lees dat artikel ook vooral nog even terug. Deze investeringen zijn ook gewoon nodig volgens Patel, omdat er volgens een studie die hij aanhaalt tijdens een van zijn keynotes op Cisco Live in de toekomst bij 98 procent van de meetings altijd ten minste een persoon van buitenaf deelneemt.

98 procent klinkt als een tamelijk onrealistisch percentage in onze oren. Op basis van de al eerder aangehaalde filedruk op de wegen, lijkt het er in ieder geval in onze regio op dat iedereen weer naar kantoor komt voor de meetings. Dat ze wellicht op andere dagen van de week inbellen in andere meetings, zou uiteraard kunnen. Maar de 98 procent waar Patel het over heeft, lijkt ons enigszins te hoog. Of dit moet het gevolg zijn van een tendens dat steeds meer mensen deelnemen aan meetings, omdat het nu virtueel ook kan. Maar dan kun je je weer afvragen of dat wenselijk is. Meer mensen in meetings is niet per se beter.

Grote stappen, maar nog meer werk nodig

Webex heeft wat ons betreft de grootste transformatie ondergaan in de afgelopen jaren van alle platformen die zich richten op collaboration, videoconferencing en hybride werken in het algemeen. Het heeft echt heel grote stappen gezet sinds het begin van de coronaperiode. Webex heeft een complete make-over gekregen en er zijn zo’n 800 verbeteringen en updates doorgevoerd.

Let wel, de grote stappen waren wel nodig ook, want het Webex van een jaar of twee, drie geleden was tamelijk gedateerd. Het werd vanaf het begin van de coronaperiode dan ook aan alle kanten voorbijgelopen door de concurrentie. Het marktaandeel dat Webex in deze periode verloor, moet het nu in ieder geval weer terug zien te winnen.

Of dat lukt, kunnen we lastig inschatten. Wij krijgen zelf in ieder geval nog altijd geen Webex-invites binnen, iets wat we voor corona wel af en toe kregen. We gebruiken Webex zelf wel, maar merken aan de calls die we hebben dat vrijwel niemand waarmee we spreken het gebruikt. Vrijwel iedereen moet de client nog installeren (en is dus te laat in de meeting). Het feit dat Patel op het podium niets vertelde over groei van Webex, doet ons ook vermoeden dat het nog niet heel hard gaat met die groei. Maar goed, dit is slechts anekdotisch bewijs en inferentie natuurlijk. We zullen moeten wachten op harde cijfers.

Er is nog een hoop te winnen op het gebied van hybride werken. Dat is wel duidelijk tijdens de keynote van Patel tijdens Cisco Live. Cisco blijft investeren om dit te realiseren. Zo heeft het een groot hardware-portfolio, dat het nog verder uitbreidt. Daarnaast zijn er integraties met Apple CarPlay en met auto’s van Ford. Tot slot is er ook een tamelijk verrassende integratie in Webex met een concurrent. We gaan hieronder wat dieper in op deze ontwikkelingen.

Hybride werken werkt niet echt

Patel stelt tijdens Cisco Live zoals al aangegeven dat hybride werken niet echt werkt op dit moment. Dat is qua insteek een heel andere toon dan zo’n anderhalf jaar geleden, toen hij aangaf dat Cisco virtuele meetings tien keer beter gingen maken dan fysieke meetings. Die belofte staat natuurlijk nog altijd, maar het lijkt erop alsof er toch ook wat meer realiteitszin in de uitingen richting de markt is gekomen.

Whiteboarding is een van de zaken aan hybride werken die op dit moment niet werkt, geeft Patel aan. Er zit uiteraard whiteboardfunctionaliteit in Webex. Dat is echter niet voldoende. In veel vergaderconfiguraties zal ook nog een fysiek whiteboard aanwezig zijn. Op het moment dat de fysiek aanwezige deelnemers van een vergadering dat gaan gebruiken, zijn ze de virtueel aanwezige collega of gast kwijt. Dat moet anders. De oplossing voor dit probleem is het Webex Board. Dit is een fysiek whiteboard dat integreert met Webex en waarop mensen op meerdere locaties met elkaar op hetzelfde whiteboard kunnen werken.

Een ander fundamenteel probleem met hybride werken is dat je als medewerker op afstand op jezelf aangewezen bent als iets niet goed werkt. Dat wil zeggen, je bent je eigen IT-admin. Je zit immers niet op dezelfde infrastructuur als je collega’s die op kantoor zitten. Om dit probleem op te lossen, heeft Cisco de Meraki teleworker gateway/router. Hiermee maak je van je thuiswerkplek een bijkantoortje. Op het gebied van IT-admin mag verder ook de integratie tussen ThousandEyes en de Webex Control Hub niet ontbreken. Je krijgt hiermee heel goed inzicht in oorzaken voor mindere Webex-prestaties en kunt daar op inspelen.

Niet de hele wereld werkt op Webex

We gaven al aan dat Cisco heel veel heeft geïnvesteerd in Webex in de afgelopen jaren. De manier waarop Cisco het Webex-platform heeft ingericht, houdt ook rekening met andere platformen. Jan Roggeveen, de Country Lead Collaboration bij Cisco, noemde Webex vorig jaar in gesprek met ons “de backbone voor samenwerken”. Je hoeft niet altijd (bewust) Webex te gebruiken om toch gebruik te kunnen maken van de Webex-technologie.

Op zich is dit een gezonde instelling, zeker als je niet de grootste bent. Je moet er dan ook van uitgaan dat niet iedereen Webex gebruikt. “Als je hebt geïnvesteerd in andere platformen, moet je die ook kunnen blijven gebruiken terwijl je met Webex werkt”, zegt Patel hierover. Vandaar ook dat Webex een vrijwel native integratie met Teams heeft gekregen. Je kunt vanuit Webex een Teams-call opstarten, zonder dat je daarbij de Webex-omgeving verlaat. Daarbij zijn ook specifieke features van Webex beschikbaar in Teams. Zo is het mogelijk om People Focus, waarmee je deelnemers aan meetings in rasters plaatst, ook in Teams te gebruiken.

Conclusie

Cisco blijft stevig inzetten op hybride werken als thema en Webex als platform, zoveel is duidelijk. Of al deze investeringen ooit gaan opleveren wat Cisco voor ogen heeft, is nog even afwachten. Webex is nog altijd het best beveiligde en meest veilige platform op de markt, dus dat zal altijd bepaalde bedrijfstakken aan blijven spreken. Of het heel veel terrein terug gaat winnen op Zoom en Teams, is een stuk ongewisser. Feit blijft dat Cisco te laat in actie is geschoten bij het begin van de coronacrisis en pas eind 2020 grote stappen ging zetten. Toen was het leed eigenlijk al geleden. Om nu nog marktaandeel terug te pakken van Teams, dat vrijwel iedere op Microsoft 365 gebaseerde organisatie tot zijn beschikking heeft, en het simpelweg zeer populaire Zoom, is een grote uitdaging.

Diepe integraties met die platformen zou weleens de beste strategie kunnen zijn voor Cisco, in ieder geval op de korte termijn. De integratie met Teams die we in dit artikel hebben uitgelicht, is hier een goed voorbeeld van. We verwachten dat er nog wel een aantal van dit soort integraties zullen volgen.