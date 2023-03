Microsoft heeft een nieuwe versie van Teams onthuld. Het collaborationplatform belooft twee keer zo snel te zijn en tegelijkertijd 50 procent minder memory te verbruiken.

“We hebben geluisterd naar jullie feedback en dat heeft geresulteerd in een grondige herziening van Teams”, aldus Jeff Teper, President, Collaborative Apps and Platforms. “De nieuwe app is gebouwd op een fundament van snelheid, prestaties, flexibiliteit en intelligentie – hij presteert tot twee keer sneller en gebruikt 50 procent minder memory, zodat je tijd kunt besparen en efficiënter kunt samenwerken. We hebben ook de gebruikerservaring gestroomlijnd, zodat deze eenvoudiger te gebruiken is en alles gemakkelijker op een plek te vinden is.”

Microsoft legt ook uit dat de verbeteringen van de nieuwe versie een basis moeten leggen voor recente vernieuwingen in Teams. Zo werd eerder deze maand Copilot voor Microsoft Teams aangekondigd. Het biedt gebruikers een chatbot die vragen beantwoord door informatie uit verschillende bronnen te halen. De digitale assistent rangschikt de informatie, om die op een overzichtelijke wijze te presenteren.

De snelheidsbelofte

Vooral de snellere performance is iets wat Teams aantrekkelijker moet maken voor bedrijven. Om dit te realiseren heeft Microsoft naar eigen zeggen het platform herzien, voor “het optimaliseren van de data-, netwerk-, chat- en video-architectuur”. Uit de benchmarks bleek dat het starten van de app en het deelnemen aan een meeting twee keer zo snel verloopt.

In de toelichting over de nieuwe architectuur wordt wat meer duidelijk over hoe Microsoft de prestatieverbetering technisch realiseerde. “Tot de belangrijkste beslissingen behoorden deelname aan en standaardisatie op de Fluent UI-verzameling van UX-besturingselementen, overgang van Angular naar React voor het bouwen van gebruikersinterfaces, verplaatsing van data processing van de main thread naar een client data layer worker, en tot slot overgang van Electron naar WebView2 als host.”

De oude architectuur ten opzichte van de nieuwe

Microsoft belooft te blijven werken aan het optimaliseren van de prestaties, wat in de toekomst kan resulteren in nog snellere versies.

De nieuwe versie is per direct beschikbaar als public preview. Later dit jaar moet de algemene beschikbaarheid van het nieuwe Microsoft Teams volgen.