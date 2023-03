Microsoft heeft zijn Microsoft CoPilot AI-functionaliteit uitgebreid naar Microsoft 365. Hiermee kunnen de productiviteitstools ook profiteren van de ChatGPT-mogelijkheden.

Recent lanceerde Microsoft het CoPilot-programma die de generatieve AI-functionaliteit, zoals van de tool ChatGPT en het GPT-3.5 AI-model, naar meer oplossingen brengt. In eerste instantie alleen voor de ERP- en CRM-oplossingen binnen Dynamics 365, maar nu ook voor zijn productiviteitssuite Microsoft 365.

Functionaliteit

Voor deze CoPilot-integratie gebruikt de techgigant het meest recente GPT-4 AI-model van OpenAI. De technologie is direct geïntegreerd in Word, Excel, PowerPoint, Outlook en Microsoft Teams.

Gebruikers kunnen deze functionaliteit gebruiken voor het stellen van vragen en de AI in te zetten voor het schrijven van kladversies van documenten, het maken van presentaties, het redigeren van e-mails en bijvoorbeeld het samenvatten van meetings. Zij kunnen deze content geheel automatisch genereren, waarbij de AI-functionaliteit input gebruikt vanuit de eigen zakelijke e-mails, bestanden, vergaderingen en/of andere zakelijke data.

Wel waarschuwt Microsoft gebruikers ervoor dat de automatisch gegenereerde content nog niet perfect en betrouwbaar is en aandacht voor verbetering nodig heeft. Via een ‘Try Again’-knop kan de functionaliteit worden gevraagd het gepresenteerde resultaat aan te passen. Ook kan worden gevraagd ontbrekende informatie alsnog toe te voegen. De AI-technologie gebruikt dit vervolgens om de content te verbeteren en ervan te leren.

Naast de AI-functionaliteit in de bestaande zakelijke productiviteitsapplicaties, introduceert Microsoft hiervoor ook een nieuwe tool; Business Chat. Deze tool is een op AI gebaseerde digitale onderzoeksassistent in Microsoft Teams. Gebruikers kunnen de chatbot vragen stellen, waarna deze informatie ophaalt uit verschillende bronnen. Deze informatie wordt door de digitale assistent gerangschikt en op een overzichtelijke en coherente wijze gepresenteerd, inclusief citaten.

Microsoft CoPilot voor Microsoft 365 wordt nu in zeer beperkte mate getest en komt binnenkort in een grotere preview beschikbaar.

Ecosysteem

Volgens Microsoft is de integratie van de CoPilot AI-functionaliteit in de productiviteitssuite onderdeel van het CoPilot System-ecosysteem. Dit moet de Microsoft 365-applicaties, de CoPilot AI-functionaliteit en de grote hoeveelheid aan zakelijke data in Microsoft Graph met elkaar integreren. CoPilot AI fungeert hiervoor als een NLP-tool voor het stellen van vragen en het krijgen van antwoorden, maar ook als een tool voor het toegang krijgen tot de data graph en het ‘minen’ van deze gegevens als een onderzoeksassistent.

Microsoft is niet de enige techgigant die bezig is generatieve AI-technologie in zijn productiviteitstools door te voeren. Recent kondigde ook Google aan Google Workspace van veel nieuwe AI-functionaliteit te voorzien.

