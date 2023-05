Microsoft gaat mogelijk geld vragen voor Teams. Eerdere klachten van Slack tegen Microsoft zijn nu versterkt door aanvullende Europese Commissie-dossiers.

Microsoft heeft aangeboden de prijsplannen voor zijn populaire Office-productiviteitspakket aan te passen om een antitrustonderzoek van de EU te vermijden, meldt Reuters op basis van bronnen. De Amerikaanse softwaregigant is nu van plan zijn Office-product zowel met als zonder de Teams-app aan te bieden, aldus de bronnen.

De antitrustproblemen van Microsoft komen voort uit de klachten die Slack afgelopen december indiende bij de Europese Commissie. De concurrent vroeg de EU om Microsofts marktdominantie te corrigeren. Het wil dat de toezichthouders de techgigant dwingen de Teams-applicatie apart van de rest van zijn Office-pakket te verkopen. “We vragen de EU om een neutrale scheidsrechter te zijn, de feiten te onderzoeken en de wet te handhaven”, stelde Slack destijds.

Microsoft stelt echter dat Teams dankzij de videoconferencingfuncties aan populariteit won tijdens de Covid-19-pandemie, terwijl Slack eronder leed dat het destijds geen videoconferenties in zijn aanbod had.

Meer klachten binnengekomen

Deze week meldde de Europese Commissie dat zij naast de door Slack ingediende klachten nog meer klachten heeft ontvangen. “We hebben verschillende klachten over Microsoft ontvangen, onder meer van Slack, over het gedrag van Microsoft met betrekking tot zijn Teams-product. Zoals je weet loopt de beoordeling nog. We kunnen verder geen commentaar geven”, vertelde een woordvoerder aan Reuters.

Microsoft zei dat het blijft samenwerken met de Commissie en “open staat voor pragmatische oplossingen die de zorgen wegnemen en de klanten goed dienen”.

Toen Reuters Salesforce om commentaar vroeg, weigerde de CRM-gigant. Volgens bronnen van Reuters is de antitrustwaakhond van de EU nu op zoek naar feedback van rivalen van Microsoft over het ontvlechtingsvoorstel van het bedrijf. In de afgelopen tien jaar heeft de Europese Commissie Microsoft een boete van 2,2 miljard euro opgelegd voor praktijken die in strijd zijn met de EU-mededingingsregels, waaronder het koppelen of bundelen van twee of meer producten.

