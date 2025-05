Microsoft laat partners experimenteren met SaaS-betalingen

Microsoft heeft de eigen marketplace opengesteld voor flexibele betaalschema’s. Wie SaaS-producten wil aanbieden via zogeheten private offers, kan via het private preview-programma dit bewerkstelligen.

Momenteel zijn er ruim 100 partners binnen deze private preview, aldus Microsoft. Het is de bedoeling dat deze partijen dankzij de flexibelere financiële opties sneller tot een deal komen met klanten.

Waarde voor klanten en partners

Volgens Microsoft wekt een alternatief betaalmodel via deze private offers vertrouwen. Immers kan een aanbod hiermee beter op de klant afgestemd zijn en bijvoorbeeld op basis van het gebruik meer variëren.

Microsoft schuift Brett Ferancy, Global Alliance Leader bij Abnormal AI, naar voren voor uitleg. Volgens Ferancy kan zijn bedrijf beter inspelen op de inkoopbehoeften van klanten. Die kunnen namelijk weleens afwisselen door veranderende jaarbudgetten of rondgeschoven projecten.

Praktijkvoorbeelden

Microsoft deelt in haar blogpost verschillende praktijkvoorbeelden die laten zien hoe partners en klanten profiteren van deze flexibiliteit:

1. Variabele prijsstelling met specifieke data: Een driejarige deal van $80 miljoen waarbij de klant een setupvergoeding betaalt bij aanvang, gevolgd door variabele prijzen gedurende het contract om aan verbruikspatronen en budgetcycli te voldoen.

2. Variabele kwartaalfacturering: Een eenjarige deal van $10 miljoen waarbij de klant begint met een setupvergoeding, gevolgd door verschillende betalingen per kwartaal.

3. Uitgestelde startdatum voor facturering: Een tweejarige deal van $25 miljoen waarbij de klant de eerste twee maanden gratis krijgt, gevolgd door gevarieerde betalingen gedurende het contract om aan budgetcycli te voldoen.

Hoe het werkt

Het proces voor het implementeren van flexibele facturering voor private offers begint wanneer de softwarepartner een private offer aanmaakt in de marketplace. Momenteel ondersteunt flexibele facturering SaaS flat rate offers, VM-softwarereserveringen en professionele diensten.

Partners moeten “Customize SaaS plans and Professional Services” of “Customize VM software reservations” kiezen bij het aanmaken van een nieuwe private offer. Op de pagina voor prijsconfiguratie, onder “billing frequency”, selecteert de partner “flexible schedule” wanneer de contractduur één jaar of langer is.

De softwarepartner kan vervolgens een betalingsschema opstellen met maximaal 70 termijnen tot 100 miljoen dollar gedurende de looptijd van de deal. Er is ook een optie om een directe betaling bij de start van de facturering in te stellen of de eerste betaling uit te stellen naar een datum in de toekomst.

Voor zogeheten multiparty private offers is het proces vergelijkbaar, met als enige verschil dat de softwarepartner de private offer naar de channelpartner stuurt, die vervolgens een prijsaanpassingspercentage toevoegt in lijn met het flexibele betalingsschema en dit doorgeeft aan de klant.

Marktperspectief

Leveranciers beweren vaak dat abonnementen en pay-as-you-go modellen klanten helpen om IT-kosten te verschuiven van kapitaaluitgaven naar operationele uitgaven. Dit merkt The Register ook op, dat aanhaalt dat hier al jaren sprake van is. Ook wijzelf schreven er in 2022 over, om een voorbeeld te noemen. Sommige afnemers klagen echter dat het betalen van dezelfde abonnementskosten elk kwartaal niet past bij de wisselende inkomsten door het jaar heen. Zo moeten sommige bedrijven een groot deel van hun winst in een bepaalde periode behalen, aangezien er elders in het jaar geen ruimte meer is in de budgetten van potentiële klanten.