Microsoft is al meerdere malen op de vingers getikt dat het geen software mag bundelen of opdringen aan zijn gebruikers. Toch weet het bedrijf keer op keer nieuwe tactieken te bedenken waarmee het de grenzen opzoekt en het bedrijf uit Redmond lijkt hiermee weg te komen. Wordt het tijd dat er harder wordt ingegrepen? Of moeten we dit zien als een kat en muis spel tussen techgiganten en de autoriteiten?

De eerste keer dat Microsoft echt in de problemen kwam met het opdringen van software was al in de jaren 90. Het was destijds onmogelijk om Internet Explorer te deïnstalleren in Windows en een alternatief als Netscape werd de markt uitgedrukt. Het kwam tot een grote antitrustzaak in de VS waarin Microsoft werd veroordeeld, vervolgens in hoger beroep werd die uitspraak teruggedraaid maar volgde er een schikking, waarin Microsoft beloofde zijn werkwijze aan te passen.

Heeft Microsoft zijn werkwijze wel aangepast?

Inmiddels zijn we ruim 20 jaar verder, maar Microsoft lijkt weinig geleerd te hebben van zijn praktijken uit de jaren 90. Nog steeds zien we geregeld tactieken voorbijkomen waarin Microsoft probeert vanuit het ene product het andere aan te prijzen. Als we kijken naar meer recente voorbeelden, dan is de upgrade van Windows 10 naar Windows 11 een goed voorbeeld. Gebruikers met alternatieve e-mail clients, browsers en PDF-lezers in Windows 10 werden na een upgrade naar Windows 11 geconfronteerd met Microsoft Edge en Outlook voor Windows. Hoewel Microsoft beloofde alle instellingen netjes te migreren, werden alle standaardapplicaties gereset naar Microsoft applicaties.

Waarom mag Microsoft eigen producten niet voortrekken?

Op zich is het logisch natuurlijk dat Microsoft probeert om de eigen producten aan te prijzen, want waarom zou Microsoft zijn eigen producten niet mogen promoten? Het probleem is dat Microsoft een monopolie heeft en hiermee de concurrentie buitenspel zet. Op deze manier krijgen alternatieven oplossingen nooit een goede kans. Dat is het gevolg als je als organisatie te groot en dominant wordt. Bij de autoriteiten wordt door concurrenten dan ook geregeld geklaagd over dit soort praktijken.

Microsoft mag Teams niet meer bundelen met Office

Een meer recent voorbeeld is dat de Europese waakhond op het punt stond een antitrustonderzoek te starten naar Microsoft voor het bundelen van Teams met Microsoft Office. Slack had hierover geklaagd bij verschillende autoriteiten want hierdoor heeft Teams een oneerlijk concurrentievoordeel boven Slack. Microsoft heeft dit bundelen enige tijd kunnen doen, maar heeft nu beloofd Teams niet meer te bundelen met Office. Microsoft wil hiermee voorkomen dat er een antitrustonderzoek volgt met hoge boetes en rechtszaken tot gevolg.

Dan maar Teams bundelen met Windows 11?

De autoriteiten zijn ongetwijfeld tevreden met de uitkomst van deze zaak, maar wij voorzien nu al een mogelijk staartje aan deze zaak. Microsoft heeft namelijk al een nieuwe Teams client voor consumenten gebundeld met Windows 11, die is bij alle gebruikers standaard voor geïnstalleerd. Er is echter ook een nieuwe Teams client in ontwikkeling voor zakelijke gebruikers, hier hebben we recent een uitgebreid artikel over geschreven. Deze nieuwe zakelijke client is gebaseerd op een nieuw framework en is een doorontwikkeling van die nieuwe consumenten client in Windows 11. Er zijn nu dus drie verschillende Teams-applicaties: de nieuwe Teams voor consumenten, de oude zakelijke Teams-applicatie en de nieuwe zakelijke Teams-applicatie. Het zou ons niet verbazen als die oude straks gewoon verdwijnt en beide nieuwe applicaties met elkaar worden geïntegreerd, waardoor Teams ineens een standaard meegeleverde applicatie van Windows 11 is, voor consumenten én zakelijke gebruikers. Microsoft blijft namelijk nieuwe trucs en tactieken bedenken, zo ook vandaag.

Microsoft gaat Edge promoten vanuit Outlook en Teams

The Register weet te melden dat Microsoft weer wat nieuws heeft bedacht om gebruikers naar de Edge-browser te krijgen. Microsoft verklaarde op 17 maart nog dat “klanten de mogelijkheid moeten hebben om hun standaard applicaties, zoals hun standaard browser, aan te passen op een consistente, duidelijk en betrouwbare manier middels Windows dialoogvensters en instellingen.” Dat statement is men in Redmond alweer vergeten, want Microsoft gaat nu in Outlook en Teams links openen in Microsoft Edge. Wel gaat Microsoft bij de eerste link die geopend wordt (opnieuw) vragen aan de gebruikers om hun voorkeursbrowser te kiezen. Ze mogen dus een keuze maken die ze middels hun systeeminstellingen allang gemaakt hebt.

Liat Ben-Zur, de corporate VP van Microsoft 365 consumer and web experiences legt deze keuze uit als een verbetering van de user experience, omdat gebruikers dan links kunnen openen naast hun e-mail berichten en middels de browserauthenticatie direct kunnen reageren omdat ze overal met dezelfde account zijn ingelogd. Op Android en iOS heeft Microsoft iets soortgelijks gedaan en dat biedt het keuzescherm vervolgens twee opties: “Microsoft Edge – Fast & Secure browsing” (geselecteerd) of de visueel minder aantrekkelijke optie Default browser – Configure in Settings. Als de gebruiker hier dus voor Edge kiest worden de systeeminstellingen in Windows in het vervolg genegeerd. Het staat haaks op het statement in maart en hoe het kiezen van standaardapplicaties zou moeten werken.

Komt Microsoft hiermee weg?

Grote vraag is natuurlijk of Microsoft hiermee weg blijft komen. De afgelopen twintig jaar is Microsoft hier goed mee weggekomen, dus ze zullen ongetwijfeld op deze voet door willen gaan. Waarschijnlijk omdat de autoriteiten al deze tactieken en trucs van Microsoft apart moeten behandelen. Deze bij elkaar voegen in één dossier zal juridisch ongetwijfeld moeilijk zijn, maar de autoriteiten zouden er goed aan doen om een wat omvangrijkere schikking met Microsoft te treffen die tracht om toekomstige trucs te blokkeren. Zoals het negeren of omzeilen van de instellingen van gebruikers in een applicatie of besturingssysteem.