Verizon besluit het videoconferencingplatform BlueJeans niet langer aan te bieden. De telecomoperator geeft ‘veranderde marktomstandigheden’ als belangrijkste reden voor het stopzetten.

Verizon kocht het videoconferencingplatform BlueJeans in 2020 tijdens de pandemie. Hiermee wilden de Amerikaanse telecomoperator een deel van de videoconferencingmarkt in handen krijgen, dat destijds enorm booming was. Daarnaast zag Verizon mogelijkheden voor een combinatie tussen BlueJeans en zijn edge computing-activiteiten.

Einde per 31 augustus

Drie jaar later valt dus het definitieve doek voor BlueJeans. In een recente mail aan klanten kondigt Verizon aan dat BlueJeans Basic en de gratis versie per 31 augustus van dit jaar al stoppen. Opnames die klanten van (video)gesprekken hebben, moeten zij voor deze datum downloaden.

Zakelijke klanten lijken iets langer respijt te krijgen om over te stappen naar een ander platform. Hierover moet nog een duidelijke mededeling volgen.

Veranderde marktomstandigheden

De redenen voor het stoppen met BlueJeans zijn volgens Verizon ‘veranderde marktomstandigheden’. De pandemie is verleden tijd en is er minder behoefte aan het gebruik van videoconferencingplatforms.

Bovendien heeft BlueJeans nooit een groot marktaandeel op de videoconferencingmarkt gehad. De dienst legde het af tegen Cisco Webex, Slack, Google WorkSpace en Zoom. Ook wist Microsoft Teams een zeer groot marktaandeel in handen te krijgen.

Waarschuwing al eind eerste kwartaal 2023

Volgens The Register kwam de eerste waarschuwing over de toekomst van BlueJeans bij Verizon al bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers over het eerste kwartaal van dit jaar.

In deze call gaf de Amerikaanse telecomoperator aan dat voor Verizon Business, de business unit waaronder het videoconferencingplatform viel, zich dit jaar vooral ging richten op groei in mobiel, vaste draadloze diensten, private 5G-netwerken en mobiele edge computing-oplossingen. Voor videoconferencing was er duidelijk geen plaats.

