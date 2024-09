Doek valt voor Windows Server Update Services

Microsoft stopt officieel met de Windows Server Update Services (WSUS)-dienstverlening voor het bijwerken van grote aantallen Windows-apparaten. De techgigant blijft echter de bestaande functionaliteit ondersteunen. Bedrijven worden aangemoedigd over te stappen naar cloudgebaseerde update-diensten voor het beheren van updates voor clients en servers.

Het uitzetten van WSUS komt niet onverwacht. Microsoft had eerder aangekondigd dat deze dienst en zijn functies zouden worden beëindigd met de komst van Windows Server 2025. Windows Server 2025 werd op 13 augustus van dit jaar in preview uitgebracht, waarbij ook bekend werd dat de WSUS-driver-synchronisatie binnen korte tijd zou worden stopgezet.

WSUS werd in 2005 geïntroduceerd als een manier waarop IT-beheerders updates voor Microsoft-producten konden beheren en distribueren binnen grote bedrijfsnetwerken. Deze netwerken vereisten consistente en gecontroleerde updates voor een groot aantal (verbonden) Windows-apparaten.

De dienst fungeerde als een soort bemiddelaar, waardoor gecentraliseerde controle over updates mogelijk werd. In plaats van dat elke afzonderlijke Windows-machine zelf updates moest ophalen van Microsoft-servers, konden beheerders dit proces via WSUS beheren.

Hoewel de dienstverlening nu wordt beëindigd, geeft Microsoft aan dat het voor bedrijven de bestaande functionaliteit blijft ondersteunen en updates blijft leveren via het WSUS-kanaal. Alle eerder gepubliceerde content in het WSUS-kanaal blijft beschikbaar.

Concreet betekent dit dat er geen nieuwe functionaliteit aan WSUS wordt toegevoegd en dat verdere ontwikkeling wordt stopgezet.

Overstap Autopatch of Intune

Microsoft roept bedrijven op om voor het centraliseren en beheren van Windows-updates over te stappen naar de cloudgebaseerde diensten van het bedrijf. Voor Windows-apparaten betekent dit een overstap naar bijvoorbeeld Windows Autopatch of Microsoft Intune.

Voor servers wordt aangeraden om over te stappen naar Azure Update Manager. Thuisgebruikers van Windows-apparaten of gebruikers van Microsoft Configuration Manager hoeven zich geen zorgen te maken over het stopzetten van WSUS. Voor hen blijven de updatesystemen van Microsoft gewoon functioneren.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Microsoft een zakelijke dienst voor Windows en Windows Server heeft beëindigd. In juni stopte de techgigant met NTLM-authenticatie op Windows- en Windows-servers. Ontwikkelaars werden geadviseerd over te stappen naar Kerberos- of Negotiation-authenticatie om toekomstige problemen te voorkomen.

