Verizon koopt BlueJeans voor 400 miljoen dollar

Verizon heeft plannen aangekondigd om BlueJeans over te nemen. De dienst voor online meetings is een directe concurrent van Zoom en Microsoft Teams. Volgens CNBC is het aankoopbedrag ongeveer 400 miljoen dollar (368 miljoen euro).

Verizon zegt in een verklaring dat het bedrijf BlueJeans en alle functionaliteiten die het bedrijf biedt ‘diep geïntegreerd zullen zijn in de roadmap van Verizon 5G-producten’. Het is mogelijk dat Verizon van plan is om de videoconferentie-tools van BlueJeans in de toekomst te bundelen met 5G draadloze abonnementen voor bedrijven. In Meetings, het vergaderingsplatform van BlueJeans, kunnen gebruikers vanaf hun browser, mobiele apparaat of desktop moeiteloos deelnemen aan een vergadering.

Videoconferentie was nog nooit zo belangrijk

Vooral deze tool is in deze tijd aantrekkelijk voor Verizon. Met Meetings kan het bedrijf veel toekomstige klanten bereiken die moeten investeren in nieuwe thuiswerk infrastructuur. Door de aanhoudende coronamaatregelen zijn bijna alle bedrijven genoodzaakt om werkzaamheden thuis door te zetten met behulp van tools zoals BlueJeans Meetings. De belangrijkste concurrenten van BlueJeans hebben allemaal hun dagelijkse verkeer omhoog zien schieten. Microsoft Teams maakte vorige week nog bekend gemaakt dat er Teams in één dag 2,7 miljard minuten aan meetings heeft verzorgden het aantal dagelijkse gebruikers van Zoom is van maximaal 10 miljoen naar 200 miljoen gegaan in maart. In tegenstelling tot Zoom en Microsoft heeft BlueJeans geen gratis versie van hun videoconferentie-platform en richt zich voornamelijk op zakelijke gebruikers.

Naast Meetings beschikt BlueJeans ook over BlueJeans Rooms, een versie van Meetings dat draait op vergaderruimteapparaten zoals conferentietelefoons en BlueJeans Events, een tool voor het hosten van webcasts tot maximaal 50.000 deelnemers.

Het bedrijf is opgericht in 2009 en was in 2013 na een financieringsronde iets minder dan 500 miljoen dollar waard. BlueJeans heeft op dit moment ongeveer 15.000 zakelijke klanten. Naar verwachting wordt de deal in het tweede kwartaal van 2020 afgerond. Zodra de transactie is goedgekeurd sluiten de oprichters, het managementteam en de medewerkers van BlueJeans zich aan bij Verizon.