Microsoft is begonnen met het uitrollen van de nieuwe Teams-client naar alle Windows- en Mac-gebruikers. De nieuwe Teams-client, door ons al Teams 2.0 gedoopt, is een stuk sneller en efficiënter dan zijn voorganger. Daarnaast is het ontwerp ook op de schop genomen.

Gebruikers hadden al sinds maart van dit jaar de mogelijkheid om de nieuwe Teams applicatie uit te proberen naast de oude client. Nu is Microsoft begonnen met het uitrollen van de nieuwe applicatie, wat ook inhoudt dat de momenteel actieve applicatie verdwijnt.

De nieuwe client is volgens Microsoft twee keer zo snel dan zijn voorganger en gebruikt de helft minder werkgeheugen. Waarmee Microsoft eindelijk gehoor heeft gegeven aan de meest gegeven klacht over traagheid en prestatieproblemen. Zeker op verouderde hardware kon Teams voor veel irritatie zorgen bij gebruikers omdat de applicatie simpelweg teveel van het systeem vraagt.

Deze verbeteringen heeft Microsoft gerealiseerd door de complete applicatie opnieuw op te bouwen. Zo heeft het afscheid genomen van verouderde frameworks zoals Electron foundations en Angular en heeft het nu gekozen voor Microsoft Edge WebView2 en de React Javascript library.

Alle gebruikers worden de komende maanden automatisch gemigreerd naar de nieuwe applicatie. De ontwikkeling van de oude applicatie is nu ook gestaakt. Nieuwe features zullen enkel naar de nieuwe applicatie komen. Gebruikers hoeven niets te doen om de nieuwe Teams applicatie te krijgen, deze wordt vanzelf bijgewerkt.

Nieuwe Teams client heeft alle features die oude client ook had

Gebruikers die de nieuwe Teams client uittestten in de afgelopen maanden, misten mogelijk nog wat features. Inmiddels is de nieuwe Teams applicatie voorzien van alle features die de oude client ook had. Er gaan dus geen mogelijkheden verloren tussen de oude en de nieuwe client. Ondersteuning voor applicaties van derde partijen, bellen via PSTN, 7×7 video-gesprekken en op maat gemaakte business-applicaties zijn nu ook gewoon beschikbaar in de nieuwe Teams-applicatie.

Eerder dit jaar schreven we al een uitgebreide preview over de nieuwe Teams-applicatie.

