Microsoft heeft onlangs een nieuwe, bijgewerkte versie van Microsoft Teams beschikbaar gesteld. Online ook wel Microsoft Teams 2.0 genoemd. Het bedrijf beweert dat deze versie “vanaf de grond opnieuw is opgebouwd”, wat resulteert in een “snellere, eenvoudigere en flexibelere ervaring”. Dat moesten we natuurlijk wel even onderzoeken.

Naast de totale nieuwbouw van de Microsoft Teams-app heeft Microsoft ook verschillende functies aan Teams toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke Teams-applicatie. Waarbij de afname in CPU- en geheugengebruik een van de belangrijkste doelen lijkt te zijn geweest.

Gebruikers klagen al jaren dat Teams traag is. Om deze klachten aan te pakken heeft Microsoft aanzienlijke prestatieverbeteringen doorgevoerd. Het installeren van de nieuwe Microsoft Teams 2.0 app zou drie keer sneller moeten gaan, evenals het starten of bijwonen van vergaderingen. Volgens Microsoft zou de nieuwe Teams desktop client 70% minder schijfruimte en 50% minder werkgeheugen moeten gebruiken.

Lees ook: Nieuwe versie Microsoft Teams twee keer zo snel als huidige app

Om de nieuwe versie te kunnen installeren, moet de systeembeheerder van je organisatie daarvoor toestemming geven. Als je organisatie het toestaat, is er een toggle in de linkerbovenhoek van het klassieke Teams. Dus, laten we eens beter kijken, wat heeft Microsoft veranderd in Teams 2.0?

Microsoft Teams aanpassingen voor meer snelheid

In de oorspronkelijke Teans client koos Microsoft voor open-source software en een verscheidenheid aan aangepaste besturingselementen toen de ontwikkeling begon in 2015. Hierbij viel de keuze op Tools zoals Electron en Angular, hierdoor was het eenvoudiger om snel cross-platform web- en desktopclients te ontwikkelen. Toen Microsoft Teams verder uitbreidde, begonnen de nieuwe mogelijkheden invloed te hebben op de systeemprestaties, waardoor er een vraag ontstond naar een nieuwe lichtere architectuur.

Een van de belangrijkste keuzes voor Teams 2.0 was de overstap van Angular naar React. Als gevolg daarvan prijst het bedrijf de kleinere, meer modulaire codebase, betere ondersteuning voor deelbare componenten en verbeterde responsiviteit. Het bedrijf introduceerde eerst enkele van de componenten, gebouwd met React, in de klassieke Teams-client om een naadloze overgang voor hun klanten te kunnen garanderen.

Dit zorgde weliswaar voor enkele belangrijke prestatieverbeteringen in sommige componenten, maar resulteerde ook in meer algehele traagheid. De oorspronkelijke Teams client gebruikte uiteindelijk meer resources omdat er twee frameworks tegelijk draaiden.

De consumenten client werd vervolgens opnieuw opgebouwd met behulp van de nieuwe architectuur. Microsoft voegde later ondersteuning voor de commerciële mogelijkheden toe aan de codebase van deze client om deze nieuwe Teams 2.0-release mogelijk te maken. Dit valideert de bevindingen van de prestatieverbetering.

Grootschalige vergaderingen

Naast point-to-point meetings en samenwerking in kleine groepen worden Teams-vergaderingen ook vaak door organisaties gebruikt voor communicatie met grote groepen.

Microsoft heeft prestatie- en schaalverbeteringen aangebracht aan grote vergaderervaringen in Teams, waarbij er vaak duizenden gelijktijdige deelnemers zijn en er uitgebreid gebruik wordt gemaakt van video en chat.

Enkele van de verbeteringen zijn het bundelen en verlagen van IPC-gebeurtenissen, het verminderen van UI-renders en het verwijderen van vervelende achtergrondgeluiden. Door deze wijzigingen worden de vertragingen bij het deelnemen aan vergaderingen verkort en wordt de responsiviteit van de applicaties vergroot, ongeacht de omvang van de vergadering.

Microsoft heeft ook een effectievere lay-out voor vergaderpodia gemaakt voor beter videobeheer. Dit vergemakkelijkt soepelere navigatie. Voor mediaverwerking is het bedrijf overgestapt op een native compositor en renderer. Daarmee verbruikt de nieuwe video-architectuur 50% minder stroom.

Met een “hoe meer zielen hoe meer vreugd” mentaliteit, maakt de overstap het ook mogelijk voor de Teams app om meer ingewikkelde en geavanceerde video functies op een breder scala van hardware te verwerken, wat suggereert dat een groter publiek sessies kan bijwonen.

MSIX-ondersteuning en Microsoft Intune

Verder heeft Microsoft MSIX-ondersteuning toegevoegd om de client te helpen distribueren naar Windows-apparaten. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de installatie en app-updates aanzienlijk en vermindert het gebruik van netwerkbandbreedte en schijfruimte.

De installatie van de nieuwe Teams 2.0 client bevindt zich nu ook in de map Program Files, een apparaat kan alle gebruikers op een systeem ondersteunen vanuit een enkele installatie. IT-systeembeheerders kunnen nu ook Microsoft Intune gebruiken om de app voor clients automatisch te installeren.

De MSIX-installatie van Teams in de map Program Files in plaats van in het gebruikersprofiel heeft ook een additionele beveiligingsvoordelen. Deze map is niet schrijfbaar voor gebruikers en biedt een betere verdediging tegen aanvallen die tot doel hebben de installatie te wijzigen.

De beveiliging van het systeem wordt ook verbeterd door een strenger Content Security Policy en de implementatie van Trusted Types. Deze maatregelen hebben het systeem bestand gemaakt tegen cross-site scripting-aanvallen.

Multi-Tenant Multi-Account ondersteuning

Met Teams 2.0 kunnen gebruikers nu ook eindelijk inloggen op meerdere werk- of schoolaccounts (of als gast in andere organisaties) zonder zich op meerdere webbrowsers te hoeven aanmelden. Dit is te danken aan de toegevoegde Multi-Tenant Multi-Account (MTMA) ondersteuning.

Gebruikers kunnen real-time meldingen krijgen van al hun accounts (en alle bijbehorende organisaties) wanneer ze deze toevoegen aan hun Teams 2.0 app. Ze kunnen ook deelnemen aan vergaderingen, chats en gesprekken terwijl ze zijn aangemeld bij meerdere accounts en organisaties, zonder dat ze een gesprek of vergadering hoeven te verlaten of van account of organisatie hoeven te wisselen.

Bovendien kunnen ze hun status voor elke organisatie en elk account afzonderlijk wijzigen.

Tip: Wat is Microsoft Loop? App synchroniseert realtime over M365 en blijft in de loop

Vernieuwd uiterlijk van Microsoft Teams 2.0

Naast prestatieverbeteringen heeft Teams 2.0 een visuele make-over gegeven om beter aan te sluiten bij Windows 11. Microsoft heeft de canvaskleur veranderd van grijs naar wit en de klassieke paarse kleur van Teams is veel minder aanwezig.

Bovendien schakelt Microsoft Teams nu automatisch over naar de donkere modus. Het programma bevat nu ook profielafbeeldingen van groepen en thematisering. Om meer aan te voelen als een native Windows app, maakt de nieuwe Teams nu ook gebruik van ingebouwde effecten zoals Windows 11’s Mica translucency.

Tijdens een Teams vergadering kan je je “hand opsteken” als je een vraag wilt stellen of wilt inhaken op wat er gezegd wordt. Vaak zie je dat een vergadering wordt voortgezet terwijl het “handen omhoog” nog aan staat. In Teams 2.0 laat Microsoft de hand van de spreker automatisch zakken nadat deze klaar is met spreken.

Beperkingen

Hoewel de updates de gebruikerservaring verbeteren, zijn er in de preview-versie enkele functionaliteiten die te wensen overlaten. Voorlopig ontbreken enkele belangrijke onderdelen uit het oorspronkelijke Teams in het nieuwe Teams 2.0, waaronder breakout rooms en call queues.

Naast deze beperkingen zijn er aangepaste minimale systeemvereisten om de app te kunnen draaien. Momenteel is de app alleen beschikbaar voor gebruikers met Windows 10 Vibranium 10.0.19041 en Microsoft Teams (werk of school) versie 1.5.00.29212 of hoger.

Microsoft zegt dat ondersteuning voor Mac OS en de vernieuwd webversie nog in ontwikkeling zijn.

Grote stap voorwaarts

Al met al zet Microsoft een grote stap voorwaarts met zijn Microsoft Teams-client. De grootste klachten van Teams-gebruikers worden met deze nieuwe versie opgelost. Vooral de prestatieverbeteringen zullen het gebruik van Teams een stuk soepeler maken. Mensen die voor meerdere klanten werken, kunnen nu inloggen op meerdere 365-accounts van verschillende organisaties, zonder uit en weer in te hoeven loggen of meerdere browsers te gebruiken.

De ontwikkeling van nieuwe en verbeterde Microsoft 365-oplossingen is aanzienlijk en we zijn benieuwd naar wat er nog komt.

Lees ook: Microsoft brengt CoPilot AI naar Microsoft 365