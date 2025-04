Zorgen over AI-deals Google en Microsoft lopen op

Twee Democratische Amerikaanse senatoren vroegen Microsoft en Google om informatie over de samenwerkingen op het gebied van cloud computing met bedrijven die kunstmatige intelligentie ontwikkelen.

De afgevaardigden uitten hun zorgen dat deze samenwerkingen de concurrentie in deze innovatieve sector zouden kunnen belemmeren. Senatoren Elizabeth Warren uit Massachusetts en Ron Wyden uit Oregon, respectievelijk de hoogste Democraten in de commissies voor bankzaken en financiën van de Senaat, vroegen Google om details te geven over de samenwerking met AI-startup Anthropic. Microsoft op zijn beurt kreeg vragen om informatie over de samenwerking met OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT.

De senatoren gaven aan bezorgd te zijn dat bedrijfssamenwerkingen binnen de AI-sector concurrentie ontmoedigen, de mededingingswetten omzeilen en leiden tot minder keuzes en hogere prijzen voor bedrijven en consumenten die AI-tools gebruiken. Woordvoerders van de bedrijven hebben niet direct gereageerd op verzoeken van Reuters om commentaar.

Onderzoek naar exclusieve rechten

Met de brieven proberen de senatoren te achterhalen hoeveel de AI-bedrijven betaalden aan de cloudproviders. Ook willen ze weten of de overeenkomsten Microsoft en Google exclusieve rechten geven om AI-modellen in licentie te nemen. En of de techgiganten plannen hebben om hun AI-partners over te nemen.

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) bracht in januari, vóór het aantreden van president Donald Trump, een rapport uit naar aanleiding van een onderzoek naar samenwerkingen tussen Microsoft en OpenAI, Amazon en Anthropic en tussen Google en Anthropic. Daarbij maakte men echter geen specifieke informatie over de bedrijven openbaar.

Zorgen om overname van AI-partners door cloud-bedrijven

In het rapport werd gesuggereerd dat een cloudprovider zijn AI-partner zou kunnen overnemen. Ook zou minstens één AI-bedrijf zijn cloudprovider vooraf op de hoogte hebben gebracht van belangrijke beslissingen.

Volgens de FTC zou in minstens één overeenkomst zijn vastgelegd dat het AI-bedrijf geen nieuwe modellen zelfstandig mag uitbrengen zonder deze eerst via de cloudprovider beschikbaar te stellen.